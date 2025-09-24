W tym tygodniu prezydent Karol Nawrocki oraz wicepremier, szef MSZ Radosław Sikorski przebywają z wizytą w USA, gdzie biorą udział w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

Twarde stanowisko Sikorskiego wobec Rosji

Wicepremier Radosław Sikorski w swoim wystąpieniu w poniedziałek na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ odniósł się do wtargnięcia rosyjskich myśliwców w przestrzeń powietrzną Estonii. "Mam tylko jedną prośbę do rządu rosyjskiego: jeśli kolejny pocisk lub samolot wleci w naszą przestrzeń powietrzną bez pozwolenia, celowo lub przez pomyłkę, i zostanie zestrzelony, a wrak spadnie na terytorium NATO, proszę, nie przychodźcie tu się skarżyć. Zostaliście ostrzeżeni" - powiedział szef polskiej dyplomacji. Sikorski stwierdził, że Rosja nie umie żyć w pokoju z sąsiadami. Wspominając to, jak Moskwa przyczyniała się do kolejnych konfliktów, w tym II wojny światowej, zwrócił się do Kremla: "Proszę, nie rozpoczynajcie kolejnej".

Nawrocki o "punkcie zwrotnym"

Prezydent Karol Nawrocki we wtorek w debacie w ONZ podkreślił, że Polska zawsze będzie odpowiednio reagować i jest gotowa do obrony swojego terytorium. Jak dodał, nie ma też zgody na to, by Moskwa dokonywała aktów prowokacji wobec Polski i innych narodów Europy. "Stoimy w punkcie zwrotnym historii - w czasie, gdy decyzje podejmowane dziś, będą mieć konsekwencje na dekady. Dlatego właśnie teraz, jako wspólnota demokratycznych państw, musimy spojrzeć na obecną sytuację jak na pole walki o zasady, których przestrzeganie może zdecydować o przyszłości naszej cywilizacji. (..) Myślę, że to ostatni moment na podjęcie działań" - powiedział Nawrocki.

Jarosław Kaczyński zgadza się z Karolem Nawrockim

"Podpisuję się [pod słowami prezydenta]. Szczególnie ta twarda postawa wobec Rosji mi tutaj odpowiada. Także te wypowiedzi, które mówią o szkodliwej postawie neutralności" - ocenił szef PiS wystąpienie Karola Nawrockiego na forum ONZ.

"Ministra traktuję niepoważnie"

Jarosław Kaczyński nie skomentował jednak merytorycznie wystąpienia Radosława Sikorskiego. Prezes PiS uderzył później także w wicepremiera, ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. "Ja ministra Sikorskiego traktuję całkowicie niepoważnie i w związku z tym wolę, żeby tych dwóch osób ze sobą nie zestawiać (Sikorskiego z Nawrockim)" - stwierdził dobitnie.