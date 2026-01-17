Styczeń to miesiąc, w którym wiele osób zastanawia się, czy w niedzielę da się zrobić zakupy. Niedziele handlowe od lat budzą sporo wątpliwości, zwłaszcza na początku roku, kiedy wszyscy zastanawiamy się, czy nie zaszły jakieś zmiany. Wyjaśniamy i sprawdzamy, które niedziele w styczniu są handlowe i kiedy przypada pierwsza taka niedziela w 2026 roku.

Czy w niedzielę 18 stycznia 2026 zrobimy zakupy?

Nadchodząca niedziela, 18 stycznia 2026, nie jest niedzielą handlową. Galerie handlowe i duże sklepy będą zamknięte.

Reklama

Czy będzie niedziela handlowa w styczniu 2026?

Tak. Dokładnie 25 stycznia będzie pierwsza niedziela handlowa w 2026 roku.

Pełna lista niedziel handlowych 2026 roku

Przypominamy cały harmonogram niedziel handlowych 2026:

25 stycznia,

29 marca,

26 kwietnia,

28 czerwca,

30 sierpnia,

6 grudnia,

13 grudnia,

20 grudnia.

To jedyne dni, w których galerie handlowe mogły działać bez ograniczeń w 2026 roku.

Gdzie zrobić zakupy w niedzielę niehandlową 11 stycznia 2026?

W niedzielę bez handlu wciąż można kupić najważniejsze produkty w miejscach zwolnionych z zakazu handlu. Otwierają się: