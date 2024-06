Zęby odgrywają fundamentalną rolę w naszym codziennym życiu - są nie tylko kluczowym elementem uśmiechu, ale również elementem układu pokarmowego. Utrata zęba powoduje silny dyskomfort, w tym trudności z jedzeniem. Ponadto, zęby – w przeciwieństwie do kości – nie są zdolne do regeneracji.

Lek, dzięki któremu odrastają zęby? Jak działa?

We wrześniu tego roku, pierwsza grupa pacjentów składająca się z 30 mężczyzn w wieku od 30 do 64 lat, przystąpi do testowania leku. Lek jest oparty na odkryciu przeciwciała USAG-1. To ono hamuje wzrost zębów u fretek i myszy. W 2021 roku naukowcy odkryli przeciwciało zakłócające interakcję między USAG-1 a białkiem morfogenetycznym kości (nazywanym BMP). To właśnie odkrycie tego zjawiska było podstawą do stworzenia leku, który w przyszłości – być może – będą mogli stosować ludzie. Jeśli wyniki badań okażą się satysfakcjonujące – lek będzie mógł trafić na rynek w 2030 roku.

Przełom w stomatologii

Nic dziwnego, że – gdyby lek okazał się sukcesem – zrewolucjonizowałby dziedzinę medycyny jaką jest stomatologia. Obecnie stosuje się w uzupełnianiu brakującego uzębienia korony i implanty. Ceny za obie te usługi osiągają jednak kwoty nawet kilku tysięcy złotych.

Opracowany przez naukowców z Japonii lek jest podawany dożylnie, ma stymulować odrastanie zębów i… może znacząco poprawić jakość życia wielu osób. Przyczyn wypadania zębów jest bowiem wiele – od nieleczonej paradontozy i próchnicy po osteoporozę, cukrzycę i choroby autoimmunologiczne.