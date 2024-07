Wyróżniamy cztery grupy krwi - A, B, AB oraz 0. Jest to jeden z tych elementów, który dziedziczymy po rodzicach. Grupa krwi zależy od typu antygenów, które znajdują się na powierzchni czerwonych krwinek. W momencie, gdy te antygeny wejdą w kontakt z nieznanymi substancjami, np. bateriami, dochodzi do reakcji odpornościowej. Czynnik Rh jest innym rodzajem antygenu. Znajduje się on wyłącznie na erytrocytach. Osoby, które posiadają ten antygen mają oznaczenie Rh+, zaś w przypadku jego braku Rh-.

Według niektórych badań osoby z daną grupą krwi są bardziej narażone na określone choroby. Choć nie zostało to potwierdzone w 100 proc., warto znać swoje słabe i mocne strony, chociażby ze względów profilaktycznych.

Grupa krwi A - na jakie choroby są narażone te osoby?

Grupa krwi A powstała najprawdopodobniej w momencie, gdy człowiek rozpoczął koczowniczy tryb życia i zaczął jeść więcej roślin. Uważa się, że układ pokarmowy osób z tą grupą lepiej radzi sobie z przyswajaniem składników pochodzących z warzyw, owoców i innych produktów pochodzenia roślinnego. Niestety są one w większym stopniu narażone na raka żołądka, trzustki, jajnika i płuc. Poza tym u osób z grupą krwi A występuje skłonność do chorób układu oddechowego, np. astmy oraz do anemii. Jeśli chodzi o mocne strony, z pewnością jest to dość duża odporność na wirusy.

Grupa krwi B a ryzyko chorób

Grupa B powstała jako wynik mutacji związanych ze zmianą klimatu i rozwinęła się w trudnym i nieprzyjaznym dla człowieka klimacie himalajskim. Z tego względu osoby z tą grupą mają najczęściej silny organizm, w dużym stopniu odporny na wirusy, nowotwory oraz choroby krążenia. Mogą także cieszyć się silnym układem pokarmowym. Niestety czynnikiem, który ma bardzo zły wpływ na zdrowie jest w tym przypadku nadmierna reakcja na bodźce stresowe. Wiąże się to z wyrzutem dużej ilości kortyzolu. W efekcie cierpi na tym układ odpornościowy. Osoby z grupą krwi B mogą zmagać się też z częstymi biegunkami, infekcjami układu moczowego oraz zapaleniem jelit. Ponadto są zagrożone cukrzycą i chorobami metabolicznymi.

Grupa krwi AB - na co mogą zachorować te osoby?

Grupa krwi AB powstała najpóźniej i niestety wiąże się z najwyższym ryzykiem chorób, zwłaszcza nowotworowych (w tym szczególnie raka żołądka) i chorób układu odpornościowego. U osób z tą grupą krwi krew jest nieco gęstsza, co zwiększa ryzyko chorób zakrzepowych, zatorów i chorób naczyń wieńcowych. Poza tym występuje u nich niska przyswajalność białka zwierzęcego oraz mniejsza ilość kwasów tłuszczowych, dlatego też zaleca się im ograniczenie mięsa. To nie koniec listy. Wśród osób z grupą krwi AB wzrasta ryzyko demencji. Mężczyźni mogą także zmagać się z zaburzeniami erekcji.

Grupa krwi 0 - z jakim ryzykiem się wiąże?

Uważa się, że grupa krwi 0 jest najstarsza i przez pewien czas była jedyną grupą, jaka występowała wśród ludzi. W dawnych czasach nasi przodkowie spożywali głównie mięso, co wiązało się z produkcją dużych ilości kwasu żołądkowego. Osoby z taką grupą krwi są z tego powodu w większym stopniu narażone na niestrawność, wrzody żołądka, zakażenie bakterią Helicobacter pylorii, zwyrodnienie stawów i otyłość. Posiadacze tej grupy mają jednak spore szczęście, bowiem mogą pochwalić się wysoką odpornością na wirusy i pasożyty. Poza tym są odporni na stres, a ich układ pokarmowy działa sprawnie, przyswajając dużą ilość składników odżywczych. Są też w mniejszym stopniu narażeni na choroby związane z układem krwionośnym.

Niezależnie od grupy krwi i predyspozycji, profilaktyka zdrowotna jest raczej podobna. W każdym przypadku zaleca się regularną aktywność fizyczną i prowadzenie zdrowego stylu życia. Skłonność do pewnych schorzeń nie oznacza, że na pewno zachorujemy. To tylko informacja, na co powinniśmy zwrócić uwagę i co warto kontrolować.