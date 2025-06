To wspaniałe uczucie, że jesteśmy na orbicie. Gdy odpiąłem pasy po raz pierwszy, to było wspaniałe uczucie. Gdy wyjrzałem przez okno, to był niesamowity widok - relacjonował podekscytowany Uznański-Wiśniewski, informując, że w tym momencie statek przelatywał nad Europą.

Polak w kosmosie. Uznański-Wiśniewski przekazał poruszające słowa z orbity

W trakcie łączności astronauta dodał, że za chwilę znajdą się nad Polską. Teraz przelatujemy nad Europą. Za chwilę będziemy nad Węgrami, nad Polską. To jest świetna, wspaniała chwila, że możemy patrzeć teraz na Europę, na nasze domy, nasze kraje - powiedział.

Astronauta zaznaczył, że wsparcie płynące z Ziemi daje całej załodze ogromną motywację do działania. Teraz czuję, że jest to jeszcze bardziej prawdziwe. Znamy się coraz lepiej, czekamy na chwilę, kiedy zacumujemy do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej - podkreślił.

W specjalnym przesłaniu skierowanym do rodaków Uznański-Wiśniewski przemówił po polsku: Drogie Polki, drodzy Polacy, mówię do Was z niskiej orbity okołoziemskiej. Tutaj przylecieliśmy, żeby reprezentować was wszystkich, nasze kraje, w tym również Polskę. Ja jestem reprezentantem was wszystkich - powiedział.

Podkreślił też znaczenie misji dla rozwoju krajowych technologii kosmicznych. Lecimy na Międzynarodową Stację Kosmiczną, żeby wykonywać nasze eksperymenty technologiczne, pokazywać naszą technologię i przygotowywać przyszłość technologiczną Polski. Nie tylko dla nas, ale dla całego sektora kosmicznego, dla nowej generacji inżynierów - dodał.

Misja — jak zaznaczył — ma również symboliczny wymiar, pokazując, jak duży postęp wykonała Polska w dziedzinie nowoczesnych technologii.

Po powrocie astronauta planuje dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem z młodymi ludźmi. Miałem okazje pracować w niesamowitych organizacjach, w jednym z największych laboratoriów naukowych na świecie, zanim zostałem wybrany jako astronauta, a teraz zmierzamy na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Pozdrawiam was wszystkich, reprezentuje was wszystkich. Zabieram wasze serca, waszą nadzieję ze sobą i czuję, że wszyscy mi tutaj towarzyszycie. Do zobaczenia już na stacji kosmicznej - zakończył swoje przesłanie.