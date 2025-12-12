Geminidy - czym są? Kiedy będzie można obserwować zjawisko?

Jak wyjaśnia Instytut Metereologii i Gospodarki Wodnej, geminidy są jednym z najbardziej popularnych i znanych rojów meteorów, przez strumień których, po raz kolejny, będzie przemieszczać się Ziemia. Tegoroczny okres aktywności roju przypada między 4 a 17 grudnia. Natomiast maksimum aktywności roju nastąpi w nocy z 13 na 14 grudnia.

Niektórzy twierdzą, że w ciągu ostatnich lat Geminidy przewyższały swoją intensywnością słynne sierpniowe Perseidy.

"Przewiduje się (na podstawie badań przekroju czynnego roju), że aktywność Geminidów z kolejnymi dziesięcioleciami będzie rosnąć. Co ciekawe, astronomowie długo nie mogli znaleźć komety, której rozpad lub utrata masy odpowiadałyby za rój" - wskazuje IMGW.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał alert pogodowy I stopnia dla części kraju.

"Deszcz" Geminidów. Ostrzeżenia IMGW - będą gęste mgły

IMGW prognozuje występowanie gęstych mgieł, w których widzialność miejscami może spadać poniżej 200 metrów.

Prawdopodobieństwo pojawienia się mgieł w tych rejonach wynosi 80 proc. Lokalnie mgła może osadzać szadź. Niestety takie warunki pogodowe mogą przeszkadzać w podziwianiu spektaklu na niebie jakim jest rój Geminidów.