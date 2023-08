Reklama

Zespół z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i The Johns Hopkins University School of Medicine w USA odkrył, że chodzenie przynosi korzyści wszystkim płciom i grupom wiekowym, niezależnie od miejsca zamieszkania. Jednak największe korzyści odnotowano wśród osób poniżej 60. roku życia.

Nowe wyniki badań: Wystarczy 4 tys. kroków dziennie

Przeprowadzono badania na 226 000 osobach na całym świecie. Analiza wykazała, że już 4000 kroków dziennie wystarczy, aby zmniejszyć ryzyko przedwczesnej śmierci. Nieco ponad 2300 kroków wystarczy, aby zadbać o serce i naczynia krwionośne. Naukowcy twierdzą, że im więcej kroków dziennie zrobisz, tym więcej zobaczysz korzyści zdrowotnych. Każde dodatkowe 1000 kroków, powyżej liczby 4000, zmniejszy ryzyko przedwczesnej śmierci o 15 proc.

Prof. Maciej Banach z łódzkiej uczelni powiedział, że odpowiednia dieta i aktywność fizyczna mogą być tak samo skuteczne jak przepisane leki. Uważam, że zawsze powinniśmy podkreślać, że zmiana stylu życia, w tym dieta i ćwiczenia, które były głównym bohaterem naszych badań, mogą być co najmniej tak samo, a nawet bardziej skuteczne w zmniejszaniu ryzyka chorób sercowo-naczyniowych i przedłużaniu życia – powiedział Maciej Banach.

Naukowe korzyści z codziennych spacerów

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia niewystarczająca aktywność fizyczna odpowiada za 3,2 miliona zgonów każdego roku. Trenerka personalna i instruktorka fitness, Honey Fine, wypowiedziała się na temat problemów wynikających ze zbyt długiego siedzenia.

Siedzenie może spowolnić metabolizm i wpływać na wzrost i siłę mięśni, co może powodować bóle. Zbyt długie siedzenie może również powodować różnego rodzaju problemy z plecami. Często zdarza się to u osób pracujących w biurze, że ich plecy są stale napięte. (…) Zadania takie jak stanie, noszenie zakupów, mycie podłóg, odkurzanie, chodzenie w kółko podczas rozmowy przez telefon – to wszystkie małe rzeczy, które sprawiają, że jesteśmy bardziej aktywni i pomagają nam efektywniej spalać kalorie– powiedziała Honey Fine portalowi BBC.

Honey Fine dodała również, że mimo tego, że regularne spacery mogą szybko zniechęcić, to korzyści zdrowotne, wynikające z tej aktywności, są naprawdę świetne.

Chodzenie może obniżyć ciśnienie krwi, wzmocnić mięśnie, może zwiększyć poziom energii, a także dostarczyć endorfiny, a także pomóc w utrzymaniu zdrowej wagi obok zdrowego odżywiania – dodała.

Jak zwiększyć liczbę kroków w ciągu dnia?

Najważniejsze jest to, aby starać się wykorzystać każdą możliwą okazję do tego, żeby się gdzieś przejść. Jeśli pracujesz przy biurku, to ustaw przypomnienie w telefonie, które będzie informować cię np. co godzinę o małej przechadzce po biurze, domu czy mieszkaniu. Ponadto warto codziennie pójść na minimum 30-minutowy spacer. Możesz wybrać się na niego z przyjaciółmi lub z psem, wtedy na pewno szybciej minie czas.

Jeżeli masz problem z tą aktywnością fizyczną, to zacznij od krótkiego, 10-minutowego spaceru np. z dworca do biura. A następnie stopniowo zwiększaj czas. Później możesz się wybrać na 20-minutowy spacer po parku, żeby wreszcie móc przez 30 minut przechadzać się po mieście.