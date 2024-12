Dla szefa kuchni Grzegorza Zawieruchy święta to czas szczególny. Rodzinne spotkania, pyszne jedzenie, tradycyjne potrawy. Jak mówi, siła tkwi w prostocie. Podkreśla, że warto poświęcić parę chwil, by samodzielnie przygotować bożonarodzeniowe potrawy, bo smakują wtedy wyjątkowo.

Jak spędzasz święta? Tradycyjnie?

Święta to jest czas wyjątkowy. Mimo natężenia działań w ciągu roku ten czas Bożego Narodzenia jest zawsze dla mnie wyjątkowy. Wyhamowuję. Podchodzę z szacunkiem do tradycji. W świątecznej kuchni nie ma drogi na skróty. Radzę gotować na święta samemu. Jeśli mamy np. czteroosobową rodzinę, wystarczy zrobić po 8 uszek z kapustą i grzybami na głowę. To nie zajmie dużo czasu. Ten sam farsz wykorzystajmy do pierogów. Gwarantuję, że będzie inaczej smakował.

Wyjątkowy przepis prababci

Masz ulubiony, rodzinny przepis na Boże Narodzenie?

To przepis mojej prababci na kapustę z grochem i ziemniakami. Danie bardzo proste i pyszne. Celowo nigdy w ciągu roku tego nie robię, żeby mieć motywację i radość z czekania. Nawet gdybym jechał na bezludną wyspę na Boże Narodzenie, zabrałbym ze sobą składniki na tę potrawę i ugotował ją sobie nad ogniskiem.

Jak robisz tę kapustę?

Muszą być równe proporcje kapusty, grochu i ziemniaków. Gotuje się je w osobnych garnkach. Groch, kapustę i ziemniaki gotuję do miękkości. Kapustę i groch starannie odcedzam. Ziemianki też odcedzam, ale zostawiam trochę wody z gotowania. Składnik łączę i starannie ubijam tłuczkiem, aż powstanie masa. Do tego zasmażka, pieprz, sól i majeranek. Do gotowania kapusty możemy dodać trochę poszatkowanej białej cebuli. Dobrze taką kapustę zrobić na 2 dni przed Wigilią, jej smak będzie szlachetniejszy, jak trochę postoi.

Sposób na karpia

A karp? Lubisz karpia?

Lubię karpie i czasem robię je w ciągu roku. Karp nie może być przerośnięty, tak ok. 1,2 kg. Najlepiej, żeby pochodził z małej hodowli. Mięso karpia nie będzie śmierdzieć mułem, jeśli wymoczymy je w mleku z dodatkiem cebuli i ziela angielskiego. Zawsze przygotowuję karpia pokrojonego w dzwonka. Ości i szkielet podnoszą smak.

Jak panierujesz karpia do smażenia?

Standard, mąka, jajko. Smażę karpia na patelni na maśle klarowanym, a potem dopiekam w piekarniku przed podaniem. Wtedy na każde dzwonko kładę gałązkę tymianku, ząbek czosnku.

Rodzinna Wigilia

Wigilia duża czy mała?

Ogromna. Mamy dużą rodzinę. Moi rodzice mieszkają w Kielcach, żony – w Gdyni. Dzielimy więc czas. W tym roku będziemy u moich rodziców. Wigilia jest składkowa, każdy coś przygotowuje. Ja koordynuję, rozdzielam zadania i też oczywiście gotuję.

A Rafał gotuje?

Tak. Jest świetny w deserach. W mojej książce z „MasterChefa” jest przepis na kremówkę Rafała. Genialna. W domu rodzinnym kuchnia była zawsze dla dzieci otwarta. Gotowaliśmy od małego. Rodzice nas nie zniechęcali, nie przejmowali się bałaganem, który robiliśmy. Z wyrozumiałością podchodzili do naszych eksperymentów.