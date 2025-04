Pogrzeb papieża Franciszka - transmisja na żywo z Watykanu

Poniżej dostępna jest transmisja na żywo prosto z Watykanu. Kamery pokazują wnętrze kaplicy, do której nieustannie napływają wierni oraz Plac Świętego Piotra. To wstęp do uroczystości pogrzebowych, które odbędą się w sobotę 26 kwietnia. Zapraszamy do wspólnego śledzenia tego wyjątkowego wydarzenia. Również transmisję na żywo z pogrzebu papieża Franciszka będzie można obejrzeć w całości w naszym serwisie.

Gdzie jeszcze oglądać transmisję pogrzebu papieża Franciszka na żywo, online?

Transmisję uroczystości pogrzebowych będzie można śledzić na żywo w telewizji oraz online:

Telewizja : TVP1, TVP Info, TVN24, TVP Polonia, Polsat News, EWTN Polska.

: TVP1, TVP Info, TVN24, TVP Polonia, Polsat News, EWTN Polska. Internet: oficjalny kanał Vatican Media na YouTube, Stream TVP1 będzie dostępny w TVP VOD.

Telewizja Polska będzie miała specjalne studio w Rzymie, które będzie zlokalizowane na dachu kurii generalnej zakonu Pallotynów. Studio w Rzymie poprowadzi Marek Zając – zastępca dyrektora Biura Programowego TVP ds. audycji dokumentalnych i historycznych. Studio w Warszawie poprowadzi Monika Woźniak. Gośćmi studia będą m.in.:

Krzysztof Zanussi – reżyser filmowy;

– reżyser filmowy; ks. Przemysław Śliwiński – rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, autor książki „Konklawe”;

– rzecznik Archidiecezji Warszawskiej, autor książki „Konklawe”; ks. Józef Hanas – generał Pallotynów;

– generał Pallotynów; Magdalena Wolińska-Riedi – dziennikarka, reporterka, wieloletnia korespondentka zagraniczna z Watykanu;

– dziennikarka, reporterka, wieloletnia korespondentka zagraniczna z Watykanu; Paulina Guzik – prowadząca i autorka programu „Między ziemią a niebem” TVP1";

– prowadząca i autorka programu „Między ziemią a niebem” TVP1"; ks. Michał Kłosowski – watykanista;

– watykanista; ks. Tomasz Podlewski – Watykańska Fundacja Jana Pawła II;

– Watykańska Fundacja Jana Pawła II; Karolina Wójcik – wolontariuszka zaangażowana w pomoc ubogim w Rzymie;

– wolontariuszka zaangażowana w pomoc ubogim w Rzymie; dr hab. Michał Legan – kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP;

– kierownik Redakcji Audycji Katolickich TVP; Tomasz Krzyżak – dziennikarz „Rzeczpospolitej” i ekspert ds. kościoła; dr hab.

– dziennikarz „Rzeczpospolitej” i ekspert ds. kościoła; dr hab. Barbara Strzałkowska – biblistka i teolożka, UKSW;

TVP będzie miała swojego korespondenta w Buenos Aires, który pokaże miejsca związane z papieżem Franciszkiem i przeprowadzi rozmowy z ludźmi, którzy znali papieża.

Czy można wziąć udział w pogrzebie osobiście?

Uroczystość ma charakter publiczny, jednak ze względu na środki bezpieczeństwa i ograniczoną przestrzeń, dostęp do placu Świętego Piotra będzie kontrolowany.

Czy pogrzeb papieża Franciszka będzie dniem wolnym od pracy?

W Polsce nie ogłoszono dnia pogrzebu jako dnia wolnego od pracy, a dniem żałoby narodowej. Uroczystości będą odbywały się w dzień, który i tak dla wielu osób jest wolny od obowiązków zawodowych, dlatego uczestnictwo w transmisji lub wydarzeniach religijnych nie wymaga korzystania z urlopu wypoczynkowego.

Wyjątkiem mogą być osoby pracujące zmianowo lub w handlu – one powinny ustalić z pracodawcą ewentualne zwolnienie lub przesunięcie godzin pracy, jeśli chcą śledzić uroczystości.

Gdzie zostanie pochowany papież Franciszek?

Zgodnie z testamentem, papież Franciszek zostanie pochowany w bazylice Matki Bożej Większej w Rzymie, w skromnym grobie z napisem “Franciscus”.