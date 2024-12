Michał Korkosz to młody, bardzo popularny bloger kulinarny. Jego przepisy biją rekordy popularności. Sernik baskijski wg Rozkosznego to hit w sieci. Ma zaledwie 26 lat i wiele sukcesów na koncie. Wydał kilka nagradzanych książek kulinarnych. Widzowie TVN znają go jako prowadzącego kulinarne show "MasterChef Nastolatki". W wywiadzie dla dziennik.pl Rozkoszny opowiada o bożonarodzeniowych smakach i przepisach. Jak przygotowuje świąteczne pierogi i sałatkę jarzynową?

Tajemny składnik, czyli skórka pomarańczowa w farszu

Masz swoje ulubione, bożonarodzeniowe dania?

Absolutnie królem jest polska zupa, czyli barszcz czerwony z uszkami, z farszem z borowików. Łączę trzy podstawowe rzeczy. To wywar grzybowy; esencjonalny, szlachetny wywar warzywny i szlachetny, rubinowy zakwas buraczany. Zupa wychodzi wielowymiarowa, umamiczna, słodko-kwaśna, fenomenalna. Właściwie taki barszcz z uszkami mogę jeść przez całe święta. Drugą moją ulubioną potrawą świąteczną są pierogi z kapustą kiszoną i grzybami. Chętnie dodaję do farszu trochę skórki pomarańczowej, żeby podkręcić smak.

Idealne ciasto na pierogi

Idealne pierogi to idealne ciasto? Jak je robisz?

Ciasto na uszka i pierogi musi być elastyczne. Dodaję dużo oleju rzepakowego tłoczonego na zimno, który ma taki cudowny, nęcący, orzechowy zapach. Biorę ¼ szklankę oleju na pół kilograma mąki i dodaję gorącą wodę. Polecam, nie ma lepszego sposobu.

Za czym nie przepadasz z bożonarodzeniowego menu?

Na pewno za kapustą z grochem. Moja babcia ją uwielbia. Rodzice z kolei kochają galaretę z karpia. Też nie przepadam.

Jak przygotować sałatkę jarzynową?

To teraz przejdziemy do sałatki jarzynowej. Twój przepis wywołał burzę wśród internautów. Kłócili się np. o to, że warzywa do sałatki trzeba gotować w rosole.

Warzywa ugotowane w dobrym rosole będą rozgotowane na śmierć. Jeśli je upieczemy, tak jak proponuję, będą umamiczne i wysmakowane. Zachowają całą swoja dobroć i będą mieć idealną teksturę. Wiem, że wbiłem moim przepisem kij w mrowisko, ale zaufajcie mi i spróbujcie.