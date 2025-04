Według niemieckiej gazety, polska gospodarka od kilku lat rozwija się znacznie szybciej niż niemiecka, której siła w ostatnim czasie nawet słabnie. Również prognozy na najbliższe lata przewidują wzrost PKB powyżej 3 proc. Odpowiednio dobre są perspektywy dotyczące inwestycji w nieruchomości, dla firm oraz możliwości na rynku pracy. "I również coraz więcej emigrantów rozważa Polskę jako swój cel" – podaje "Die Welt".

Polska może być atrakcyjna także dla Niemców

"Droga do wzrostu gospodarczego nie jest daleka. Pociąg z Berlina do Warszawy jedzie pięć godzin. Każdy, kto nim podróżuje, znajdzie się w innym świecie gospodarczym" czytamy w internetowym wydaniu niemieckiego dziennika "Die Welt". Według gazety Polska może być atrakcyjna także dla Niemców, rozważających emigrację w celach zawodowych czy inwestycje np. w nieruchomości.

"Od kilku lat stolica Polski uważana jest za metropolię o największym potencjale wzrostu w Europie. Z analizy magazynu "fDi Intelligence" wynika na przykład, że bardziej interesujące dla inwestorów mogą być tylko Londyn i Dublin. A duże zainteresowanie zamożnych ludzi Polską jest wyraźnie uzasadnione" – pisze autor artykułu.

Więcej osób przenosi się z do Polski niż z Polski

Według gazety, Polska nie jest już krajem, z którego się emigruje za chlebem. Jest wręcz odwrotnie. Więcej osób przenosi się z do Polski niż z Polski do innych krajów. Niemcy jednak tego nie dostrzegają. Jak pisze "Die Welt", Polska nie wydaje się być "na radarach Niemców". Według cytowanych przez gazetę danych GUS w 2023 roku z Polski do Niemiec wyemigrowały łącznie 6064 osoby, podczas gdy w odwrotnym kierunku zaledwie 3836 osób.

Według GUS w 2022 r. w Polsce działały 652 niemieckie firmy, więcej niż z jakiegokolwiek innego kraju. Z cytowanych danych Eurostatu wynika, że średni roczny dochód netto w Polsce w 2023 r. wyniósł nieco poniżej 8 000 euro. Z kolei pracownicy w Niemczech zarabiali średnio około 22 000 euro netto.

Miasta atrakcyjne dla Niemców

Die Welt” pisze też, że opłacalne mogą być inwestycje w nieruchomości w Polsce. Jak mówi ekspert George Weinberg z firmy Grundwert USA, regiony o największym potencjale wzrostu na rynku mieszkaniowym to "Warszawa jako stolica, a także miasta takie jak Wrocław czy Poznań ze względu na ich geograficzną bliskość do Niemiec". Szczególne atrakcyjne staje się także Trójmiasto.