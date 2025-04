Zakaz fotografowania w Polsce – nowe przepisy już obowiązują

Od czwartku obowiązuje rozporządzenie szefa MON w sprawie zakazu fotografowania obiektów wojskowych i infrastruktury krytycznej bez zezwolenia. Nowe przepisy umożliwiają służbom interwencję i nakładanie kar – grzywny lub aresztu – za fotografowanie lub nagrywania takich miejsc.

Zakaz fotografowania obejmuje wszelkie sposoby utrwalania, fotografowania i filmowania zarówno z poziomu terenu, jak i z powietrza. Regulacja dotyczy organów, instytucji, formacji, przedsiębiorców lub jednostek organizacyjnych, w których właściwości znajdują się obiekty.

Niemieckie media ostrzegają turystów przed robieniem zdjęć w Polsce

O nowym zakazie w Polsce piszą media w Niemczech. Przestrzegają turystów, którzy w najbliższym czasie wybierają na urlop.

"Kto w przyszłości sfotografuje polskie mosty, może mieć problemy. Każdy, kto zostanie przyłapany na robieniu zdjęć, może spodziewać się wysokiej grzywny lub nawet kary więzienia. Dotyczy to około 25 tys. obiektów - budynków, zakładów i sprzętu, w tym obiektów militarnych, mostów, tuneli, kolei, pociągów, lotnisk, portów, urzędów pocztowych, instalacji energetycznych oraz budynków rządowych” – pisze dziennik „Bild”.

Dziennik ostrzega, że w przypadku przyłapania na robieniu zdjęć pomimo zakazu skonfiskowany zostanie telefon komórkowy lub aparat fotograficzny. Osoba zostanie ukarana grzywną w wysokości do 20 tys. zł, a także grozi jej pozbawienie wolności od 5 do 30 dni.

"Bild" zaznacza, że zakaz ma zastosowanie tylko wtedy, gdy oficjalny znak zakazu jest wyraźnie widoczny na budynku lub obiekcie ruchomym. Nowe przepisy przewidują też wyjątki.

Media w Niemczech krytycznie o nowym zakazie w Polsce

O zakazie fotografowania strategicznych obiektów w Polsce informują również inne niemieckie media. Portal "Tagesschau" – należący do publicznej telewizji ARD – zwraca uwagę na rosnącą falę krytyki wobec nowych regulacji. Podkreślono, że wielu komentatorów uważa przepisy za trudne do egzekwowania w praktyce – w dobie powszechnego dostępu do smartfonów niemal każdy może nieświadomie naruszyć zakaz, a osoby prowadzące działalność szpiegowską potrafią działać w sposób trudny do wykrycia przez monitoring w pobliżu obiektów wojskowych.

Z kolei niemiecka agencja prasowa DPA przypomina, że Polska odgrywa kluczową rolę jako sojusznik Ukrainy w trwającym konflikcie z Rosją. Podkreślono również, że polskie służby regularnie zatrzymują osoby podejrzewane o działalność szpiegowską na rzecz rosyjskich lub białoruskich służb wywiadowczych, szczególnie w kontekście prób pozyskiwania informacji o infrastrukturze krytycznej.