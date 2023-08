Reklama

Zdaniem naukowców na Marsie widać wyraźne oznaki tego, że na planecie występowały sezonowe cykle pogodowe, pory mokre i suche. Łazik Curiosity przemierzając powierzchnię planety trafił na pasmo wielokątnych grzbietów, których nigdy wcześniej nie widziano. Co dokładnie zaobserwował?

Przełomowe odkrycie na Marsie. "Wzór był uderzający"

Widoczne na powierzchni Marsa wzory to najpewniej wyżłobienia utworzone przez powtarzające się epizody powodzi i wysychania.

"Widzieliśmy już koryta rzek i koryta jezior. Ale sposób, w jaki działał klimat, wciąż był zagadką. Teraz widzimy ten wzór pęknięć, który naprawdę mówi nam, że musiały być pory roku, pora deszczowa i pora sucha, w bardzo regularny sposób. Ten wzór był uderzający" – powiedział cytowany przez magazyn Vice William Rapin, naukowiec CNRS w Institut de Recherche en Astrophysique et Planétologie w Tuluzie, który kierował opublikowanym właśnie badaniami.

Według naukowców świadczy to o tym, że na Marsie panował klimat i warunki do życia podobne do tych jakie znamy. Występowały opady deszczu, płynęły rzeki i istniały jeziora.

Co się wydarzyło na Marsie?

Obserwacje marsjańskiego łazika wskazują na okres około 3,6 miliarda lat temu. Badacze planety wiedzą, że pierwszy miliard lat swojego życia Mars był cieplejszym i bardziej wilgotnym światem, w którym znajdowała się atmosfera i globalne pole magnetyczne.

Ale ponad trzy miliardy lat temu, pole magnetyczne Marsa załamało się, większość jego atmosfery uniosła się w głęboką przestrzeń kosmiczną, a jego powierzchnia wyschła i została zamrożona w czasie.

Dlaczego nowe badania są przełomowe?

Do tej pory, mimo szerokiej wiedzy na temat historii Marsa nie było dowodów na istnienie pór roku. Ślady świadczące o korytach rzek i jezior mogły oznaczać tylko tyle, że Mars był lodowatym światem, od czasu do czasu ogrzewanym przez erupcje wulkaniczne lub uderzenia skał kosmicznych. Takie epizody mogły roztapiać wodniste kanały podobne do rzek.

Ale odkryte teraz pęknięcia, zdaniem naukowców sugerują, że na Marsie istniało zjawisko takie jak pogoda i zmieniała się ona sezonowo. A to mogło sprzyjać rozwojowi życia na planecie. Naukowcy będą teraz szukać odpowiedzi jakie formy życia i w jaki sposób mogły się tam wykształcić.

A wniosku płynące z obserwacji Marsa mogą w przyszłości rzucić światło również na początki życia na Ziemi.