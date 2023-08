Reklama

Piekło na Ziemi i nieziemski upał

Upały, z jakimi mierzymy się w tym roku w Europie, bledną już w porównaniu z najcieplejszym miejscem na Ziemi. Na irańskiej pustyni Dasht-e Lut, najwyższą odnotowaną temperaturą było 70,7 stopni Celsjusza. Najcieplejszym miastem jest El Azizia w Libii, tam odnotowano 57,8 stopnia Celsjusza. W Dolinie Śmierci w Kalifornii słupki rtęci pokazały zaś maksymalną wartość 56,7.

Centralna gwiazda Układu Słonecznego, która odpowiada za takie temperatury m.in. na Ziemi, sama osiąga prawie stukrotnie wyższe. Temperatura Słońca to 5500 stopni Celsjusza. Są jednak miejsca we wszechświecie, gdzie gorąco osiąga zupełnie inny wymiar.

Najgorętsze miejsce we wszechświecie

Gdzie jest najgorętsze miejsce we wszechświecie? Znajduje się 2,4 milionów lat świetlnych od Ziemi, na krawędzi supermasywnej czarnej dziury. W jasnym obszarze wokół niej naukowcy odkryli w 2016 roku kwazar 3C273. Teraz udało się zarejestrować jego temperaturę.

Kwazar to obiekt przypominający gwiazdę, w rzeczywistości będący galaktyką, emitującą promieniowanie elektromagnetyczne o ogromnej mocy. Kwazary są najjaśniejszymi znanymi ludzkości obiektami kosmicznymi, wielokrotnie jaśniejszymi od Słońca.

Kwazar 3C273 jest jak dotąd najgorętszym zarejestrowanym miejscem we wszechświecie. Naukowcy z obserwatorium Greenbank w Zachodniej Wirginii zbadali, że temperatura jego rdzenia ma około 10 bilionów stopni Celsjusza, inaczej mówiąc 10 tysięcy miliardów stopni Celsjusza.

Jak znaleziono najgorętsze miejsce we wszechświecie?

Znalezienie najgorętszego miejsca we wszechświecie nie było łatwe.

- Trudno jest badać temperatury bardzo odległych obiektów, nie można tego po prostu zmierzyć za pomocą termometru – mówi dr hab. Daniel Palumbo, z grupy badawczej Black Hole Initiative na Uniwersytecie Harvarda.

W jaki sposób zmierzono temperaturę kwazaru? Naukowcy mierzą energię emanującą z supermasywnych czarnych dziur, które mogą emitować jasne wiązki światła, fale radiowe i promieniowanie rentgenowskie. Na podstawie modeli, które uwzględniają długości fal promieniowania elektromagnetycznego wytwarzanego przez te źródła, mogą oszacować ich temperaturę.

- Do naszych teleskopów dociera światło z bardzo odległych obszarów. To trafia do czujnika, który może zmierzyć energię lub długość fali promieniowania. Analizując te dane, możemy wywnioskować temperaturę – powiedział Richard Kelley, naukowiec z NASA, zajmujący się badaniami słonecznymi.

Czy jest gorętsze miejsce we wszechświecie?

Naukowcy nie mają stuprocentowej pewności, czy w kosmosie nie ma cieplejszego obszaru. - Czarne dziury są prawdopodobnie najgorętszymi punktami, ale wszędzie tam, gdzie dochodzi do gwiezdnych katastrof, kiedy zderzają się dwa ciała niebieskie, eksplozja może wytworzyć temperaturę 800 miliardów stopni Celsjusza– mówiKoushika Chatterjee z grupy badawczej Black Hole Initiative na Uniwersytecie Harvarda.

- W przyszłości nowe obserwatorium rentgenowskie o nazwie X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM) pomoże naukowcom dokładniej mierzyć obszary o największej temperaturze w kosmosie - dodaje Richard Kelley.

A to oznacza, że w miarę rozwoju bardziej zaawansowanych narzędzi naukowcy mogą znaleźć obszary, które są jeszcze gorętsze niż kwazar 3C273.