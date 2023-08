Reklama

Fala upałów nieco osłabła, ale nadal prawie w całym kraju będzie gorąco. Po burzowej nocy, szczególnie w południowej Polsce, synoptycy zapowiadają dziś przelotne opady deszczu i maksymalną temperaturę od 25 do 29 stopni Celsjusza. Nad samym morzem i w górach będzie tradycyjnie nieco chłodniej, około 22 stopni Celsjusza. Wiatr słaby i umiarkowany. W czasie burz w porywach do 60 km/h. Takiego ładnego dnia nie było od dawna.

Prognoza na dziś: Niewielkie zachmurzenie i nadal ciepło

Reklama

Dziś możemy spodziewać się pięknej pogody. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, na północy oraz na krańcach południowych okresami będzie duże i tam też mogą wystąpić przelotne opady deszczu. W Karpatach możliwe burze. Suma opadów w czasie burz około 10 mm. Prognozowana na dziś temperatura maksymalna wyniesie od 25 do 29 stopni Celsjusza, na wybrzeżu chłodniej od 20 do 23 stopni Celsjusza. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. W czasie burz może osiągnąć w porywach do 60 km/h.

Reklama

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże i tam miejscami słabe, przelotne, opady deszczu. W drugiej połowie nocy lokalnie utworzą się mgły ograniczające widzialność do 300 m. Minimalna temperatura w nocy od 11 do 16 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, tylko na wybrzeżu umiarkowany i miejscami porywisty, z kierunków zachodnich.

Nadal będzie grzmiało i padało, ale lokalnie

Nad Polską cały czas przemieszcza się bardzo aktywna strefa burz.IMGW ostrzega przed głównym zagrożeniem, które niosą burze, czyli opadami deszczu, mające punktowo bardzo silne natężenie, sięgające nawet 40 mm/h. Całkowita suma opadów w czasie przechodzenia burz może sięgać nawet 50 mm.

IMGW ostrzega: Nadciąga polarne morskie powietrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje na Twitterze, że z zachodu nad Polskę napływać będzie powietrze polarne morskie, cieplejsze na południu, a chłodniejsze na północy. Niemal w całym kraju nadal gorąco, jednak temperatura nieco będzie nieco niższa niż wczoraj.