Kolejki po zakupy to jedno z najczęstszych wspomnień, gdy myślimy o czasach PRL. Braki podstawowych towarów, walka o kartki i żywność były codziennością. Nie można było po prostu wejść do sklepu i zapakować produkty do koszyka. Mimo to wiele osób wciąż wspomina ten okres z nostalgią. Pamiętasz, jak robiło się zakupy w PRL-u? Sprawdź się i rozwiąż quiz. Jesteśmy ciekawi, ile punktów zdobędziesz.

Przejdź do quizu