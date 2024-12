Jacek Kurski to polityk związany z PiS. Był prezesem TVP i za jego czasów ta stacja telewizyjna stała się propagandową tubą PiS. Jarosław Kurski jest związany z "Gazetą Wyborczą". W latach 2007–2023 był zastępcą redaktora naczelnego "GW".

Reklama

Jarosław Kurski o śmierci przyjaciela

​Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz 14 stycznia 2019 r. zmarł w szpitalu po ciosach nożem, które dzień wcześniej zadał mu napastnik na scenie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jarosław Kurski od tragicznej śmierci prezydenta Gdańska nie rozmawiał ze swoim bratem, Jackiem, prezesem TVP za czasów PiS. Bardzo trudno mi o tym mówić, bo miałem przyjaciela, nazywał się Paweł Adamowicz. Nie żyje, nie bez powodu. To, co dla mnie jest bolesne w tej historii, to kompletne odrzucenie związku przyczynowego między narracją telewizji a skutkiem. Brak skruchy, udawanie, że się nic nie stało, to za dużo - powiedział były wicenaczelny "Gazety Wyborczej" w programie "Rozmowy niesymetryczne" TVP Info.

Reklama

Jarosław i Jacek Kurscy nie rozmawiają ze sobą od 5 lat

Jarosław Kurski przyznał, że nie siadają razem z bratem do Wigilii. Od wielu, wielu lat. Nie za fajnie, ale przecież każdy z nas ma swoje rodziny i to nie jest tak, że tylko z bratem trzeba siadać do Wigilii. Siada się z dziećmi, żoną, ukochanymi, z tymi, z którymi się człowiek rozumie i nie chce się narażać na ścisk żołądka - powiedział Jarosław Kurski. Dodał, że od śmierci Pawła Adamowicza nie rozmawiał z Jackiem Kurskim.