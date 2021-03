Zbiorowy grób dorosłych i dzieci odkryty na Białołęce. IPN: To ofiary zbrodni niemieckich [ZDJĘCIA]

2 Szwagrzyk przekazał, że "wszystko wskazuje na to, że mamy do czynienia z dołem śmierci, który powstał tutaj w okresie okupacji niemieckiej i są to zbrodnie niemieckie". Wiceprezes IPN mówił też o dwuwarstwowym ułożenie szczątków. "Na jednej warstwie położono warstwę drugą ofiar, i wszystko wskazuje na to, że tych ludzi zabijano bezpośrednio w tej jamie grobowej. Ofiary kładły się do dołu, tam były zabijane. W to miejsce przyprowadzano kolejną grupę i tę kolejną grupę uśmiercono w ten sam sposób" - powiedział Szwagrzyk.