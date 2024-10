Czasy PRL-u to okres, w którym polskie półki sklepowe nie obfitowały w zagraniczne smakołyki, ale za to powstało wiele kultowych, rodzimych słodyczy i napojów, które do dziś budzą sentyment. Sprawdź, czy pamiętasz jeszcze te klasyki z czasów PRL-u.

