Do strzelaniny miało dojść w piątkowy wieczór w Kniażycach, na terenie powiatu przemyskiego. Jak powiedziała PAP asp. Joanna Golisz, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Przemyślu, "po godzinie 22 na terenie powiatu przemyskiego doszło do zdarzenia, w którym ranny został mężczyzna. Policjanci wykonują czynności, zmierzające do wyjaśnienia okoliczności tego zdarzenia".

Policyjna obława

Jak podaje portal Nowiny24, trwa policyjna obława, a funkcjonariusze kontrolują wjeżdżające i wyjeżdżające z miasta samochody. Patrole rozmieszczono m.in. na ul. Krakowskiej i ul. Lwowskiej. "Działania służb koncentrują się również na terenie gminy Fredropol oraz w okolicznych miejscowościach, takich jak Hermanowice czy Malhowice" - dodano.

Strzelanina na posesji

Radio Eska poinformowało w sobotę, że napastnicy "weszli na jedną z posesji i oddali strzały w stronę mieszkańców. Jedna osoba została ranna. Jak ustalili reporterzy Radia Eska, sprawcy byli w kamizelkach kuloodpornych. Po strzelaninie uciekli".