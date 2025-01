Groźny incydent w Łodzi

W nocy z 31 grudnia 2024 r. na 1 stycznia 2025 r. na ul. Włókienniczej w Łodzi mężczyzna strzelał fajerwerkami do przechodzących ludzi. Nagrał to jeden ze świadków i film opublikował w internecie.

Prokuratura wszczęła postępowanie

W piątek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania poinformował, że mimo braku oficjalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa prokuratura z własnej inicjatywy wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Prokurator wstępnie zakwalifikował czyn jako przestępstwo polegające na narażeniu człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi do trzech lat pozbawienia wolności. Jeśli doszło także do zniszczenia lub uszkodzenia mienia, zagrożenie karą wzrośnie do pięciu lat więzienia.

Apel do świadków

Prokuratura szuka pokrzywdzonych działaniem podejrzanego i świadków jego działania.

Czynności w tej sprawie pod nadzorem śródmiejskiej prokuratury prowadzą policjanci z I Komisariatu Policji w Łodzi (ul. Sienkiewicza 28/30). Do dyspozycji świadków są dwa całodobowe numery telefonów: 47-841-14-00 i 47-841-14-01. Pokrzywdzeni działaniem podejrzanego mogą też zgłaszać się wprost do śródmiejskiej prokuratury (Łódź, ul. Kilińskiego 152, tel. 42-67-68-729.