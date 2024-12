Reklama

Fińska policja i straż graniczna poinformowały w czwartek o prowadzeniu dochodzenia w sprawie potencjalnego związku zagranicznych statków przemieszczających się przez Zatokę Fińską z uszkodzeniem podmorskiego kabla elektroenergetycznego EstLink 2. Zaznaczono, że naprawa może zająć kilka miesięcy.

Nie podano, o jakie jednostki chodzi. Według serwisów śledzących ruch morski w zatoce statek patrolowy fińskiej straży granicznej eskortował wzdłuż południowego wybrzeża Finlandii tankowiec należący do rosyjskiej "floty cieni".

Sabotaż czy usterka? Fińska policja bada czy zagraniczne statki miały związek z awarią kabla EstLink 2

Jak opisuje dziennik "Helsingin Sanomat", statek Eagle S, pływający pod banderą Wysp Cooka, miał "wyraźnie zwolnić" w momencie, gdy doszło do awarii EstLink 2. Obecnie znajduje się na wodach Zatoki Fińskiej, niedaleko półwyspu Porkkala. Także chiński kontenerowiec Xin Xin Tian 2, pływający pod banderą Hongkongu, w czwartek rano znajdował się w tym rejonie. Oba statki realizują kurs z Petersburga w kierunku Egiptu.

Również w czwartek centrum dyżurne Fingrid, fińskiego operatora kabla, podało, że przyczyną zerwania połączenia EstLink 2 jest usterka zlokalizowana po fińskiej stronie. Naprawa może potrwać do siedmiu miesięcy - przekazano.

O awarii EstLink 2 i przerwaniu przesyłu energii tym połączeniem fiński operator Fingrid poinformował w środę. Później niemiecki operator Hetzner poinformował o zakłóceniach w przesyle danych między Helsinkami a Frankfurtem. Na razie nie wiadomo, czy ma to związek z uszkodzeniem EstLink 2.

Centrum dyżurne Fingrid informowało wcześniej, że przy badaniu przyczyny awarii tego kabla "rozpatrywane są różne scenariusze, od sabotażu po usterkę techniczną, i żadnego z nich nie można wykluczyć".

"Należy przeciwdziałać ryzykom związanym ze statkami należącymi do rosyjskiej floty cieni" – oświadczył prezydent Alexander Stubb po spotkaniu z szefostwem policji i straży granicznej.

Estońscy operatorzy telekomunikacyjni poinformowali w czwartek o zakłóceniach przesyłu trzema kablami. Premier Kristen Michal zwołał na ten dzień nadzwyczajne posiedzenie rządu. "Jesteśmy w bliskim kontakcie z naszymi skandynawskim i bałtyckimi kolegami" – poinformował.

Według Fingrid awaria i odłączenie EstLink 2 od sieci nie zagroziło funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego w Finlandii, a dostawy energii są zabezpieczone. Zaznaczono jednak, że sytuacja może się pogorszyć, gdy nadejdą zimniejsze dni.

Podkreśla się, że awaria Estlink 2 ma większe znaczenie dla Estonii, ponieważ w ostatnim czasie ceny energii elektrycznej w tym kraju były wyższe niż w Finlandii. Wcześniej po stronie estońskiej na początku 2024 roku doszło do zwarcia instalacji w magistrali, a naprawa trwała kilka miesięcy, doprowadzając do wzrostu cen prądu o nawet kilkanaście procent.

Połączenie elektroenergetyczne Estlink 2, utrzymywane przez fiński Fingrid i estoński Elering, ma długość ok. 170 km, z czego na odcinku ok. 145 km przebiega po dnie Zatoki Fińskiej między estońskim Pussi a fińskim Porvoo. Kabel oddano do użytku w 2014 r. Stanowi ważne połączenie przesyłowe między Finlandią a krajami bałtyckimi o mocy ponad 650 MW (działający obecnie kabel Estlink 1 ma moc 350 MW).

