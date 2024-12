"Po ataku w Magdeburgu już dziś oczekuję jasnej deklaracji pana prezydenta Dudy i PiS o poparciu rządowego pakietu zaostrzającego prawo wizowe i azylowe. Państwo odzyskuje właśnie kontrolę nad granicami i migracją po latach chaosu i korupcji, więc chociaż nie przeszkadzajcie" - napisał premier.

Zamach w Magdeburgu

Tusk odniósł się do piątkowego ataku na jarmark bożonarodzeniowy w Magdeburgu w Niemczech, podczas którego samochód wjechał w tłum ludzi. Jak poinformował w sobotę dziennik "Bild", w wyniku zdarzenia zginęły cztery osoby, a 41 osób odniosło poważne obrażenia. Łącznie 86 rannych trafiło do szpitali. Podejrzanym o dokonanie ataku jest 50-letni, pochodzący z Arabii Saudyjskiej Taleb Abdul Dżawad. Podejrzany został zatrzymany, a niemieckie władze zakładają, że był to zamach.

Uszczelnienie systemu wizowego

W środę rząd przyjął projekt ustawy, który ma uszczelnić polski system wizowy. Teraz trafi on pod obrady Sejmu.

Zgodnie z projektem m.in. uszczelniony zostanie system wydawania wiz w celu odbycia studiów. Zmiany będą dotyczyć m.in. uznawania świadectw. Cudzoziemiec, którego wykształcenie oraz uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe nie jest uznane w RP na podstawie innych przepisów, będzie mógł być przyjęty na studia, jeżeli podczas rekrutacji m.in. przedłoży świadectwo lub inny dokument uznany przez Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) lub właściwego kuratora oświaty. Będzie też musiał m.in. wykazać znajomość języka, w którym odbywa się kształcenie, złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin wstępny przeprowadzony przez jednostkę prowadzącą studia albo odbyć z wynikiem pozytywnym rozmowę kwalifikacyjną.

Kolejne zmiany będą dotyczyły udzielania pozwoleń dla cudzoziemców na pracę oraz zatrudniania ich przez przedsiębiorców - m.in. wojewodowie lub starostowie będą mieli obowiązek wydania odmowy zezwolenia na pracę cudzoziemca (lub odpowiednio pracę sezonową), jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek został złożony dla pozoru, a zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu.