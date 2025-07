Choć nieco ponad połowa respondentów wierzy, że rząd dotrwa do końca kadencji, niemal 40 proc. sądzi, że wcześniej dojdzie do rozpadu.

Co sądzą Polacy?

W badaniu zapytano wprost: "Czy Pana/Pani zdaniem koalicja rządząca (KO–Polska 2050–PSL) przetrwa do kolejnych wyborów?". Odpowiedzi rozłożyły się następująco:

Zdecydowanie tak – 17,7 proc.

Raczej tak – 33 proc.

Raczej nie – 23,5 proc.

Zdecydowanie nie – 15,8 proc.

Nie wiem/trudno powiedzieć – 10 proc.

Rząd Tuska się rozpadnie? Zaskakujące wyniki sondażu IBRiS

Wnioski? Łącznie 50,7 proc. Polakówuważa, że obecny układ koalicyjny ma szansę dotrwać do wyborów zaplanowanych na jesień 2027 roku. Jednocześnie aż 39,3 proc. uważa, że porozumienie między KO, Polską 2050 a PSL może rozpaść się wcześniej.

Reklama

Społeczne nastroje po rekonstrukcji

Badanie zostało przeprowadzone metodą CATI na grupie 1067 osób w dniach 25–26 lipca 2025 roku, a więc tuż po przedstawieniu przez premiera Tuska zmian w składzie rządu. To moment, który miał wzmocnić wizerunek koalicji jako zgranego i odświeżonego zespołu gotowego na drugą połowę kadencji. Mimo to część społeczeństwa pozostaje sceptyczna co do długofalowej współpracy trzech ugrupowań.

Źródło: RADIO ZET.