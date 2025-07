Trump odniósł się do sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami w Białym Domu, po powrocie z wyjazdu do Szkocji. Pytany, czy pozwoli ukraińskim uchodźcom pozostać w kraju do zakończenia wojny, odparł, że "myśli że tak zrobi".

- Mamy wielu ludzi, którzy przyjechali z Ukrainy i pracujemy z nimi - powiedział.

Wcześniej rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt mówiła, że administracja rozważa zakończenie ochrony prawnej Ukraińców przebywających w USA na podstawie tymczasowego statusu chronionego (TPS). Według danych z ubiegłego roku chodzi o ok. 63 tys. osób, choć potencjalnie z takiego statusu może skorzystać ponad 100 tys. Status chroniony odebrano m.in. imigrantom z Haiti, Nikaragui, Kuby, Afganistanu, czy Wenezueli.

Obowiązywanie TPS dla Ukraińców zostało przedłużone w ostatnich tygodniach prezydentury Joe Bidena do października 2026 r.