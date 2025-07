Rosyjskie służby poinformowały, że wstrząsy, których hipocentrum znajdowało się na głębokości ok. 19 km, nie spowodowały ofiar wśród ludzi. Agencja Reutera cytuje władze Kraju Kamczackiego, według których było to najsilniejsze trzęsienie ziemi "od dziesięcioleci". Zaapelowano do miejscowej ludności o ewakuację z wybrzeży Kamczatki.

Według USGS najbardziej narażone na fale tsunami, które mogą pojawić się w ciągu trzech godzin, są wybrzeża Rosji i Japonii, a także leżące na zachodnim Pacyfiku wyspa Guam i archipelag Marianów. Ostrzeżenie przed tsunami wydała już Japońska Agencja Meteorologiczna.