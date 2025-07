Czym właściwie jest pełnia Księżyca?

Pełnia to jedna z czterech głównych faz Księżyca, w której cała tarcza satelity jest oświetlona przez Słońce. W tym momencie Księżyc znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie Ziemi w stosunku do Słońca, dzięki czemu cała jego widoczna część lśni blaskiem.

Pełnia w sierpniu 2025. Kiedy wypada i co przyniesie?

Zjawisko to występuje średnio co 29,5 dnia, choć nie zawsze przypada na każdy miesiąc kalendarzowy. Ciekawostką jest, że czasem w jednym miesiącu możemy zaobserwować dwie pełnie – wtedy drugą z nich określa się mianem "niebieskiego Księżyca".

Dodatkowo, gdy pełnia zbiegnie się z momentem, gdy Księżyc znajduje się najbliżej Ziemi (tzw. perygeum), mamy do czynienia z superpełnią – wówczas Księżyc wydaje się nawet o 14 proc. większy i świeci do 30 proc. jaśniej niż zwykle.

Wpływ pełni Księżyca na organizm człowieka

Choć dla jednych to tylko piękne zjawisko astronomiczne, inni odczuwają jego skutki fizycznie i emocjonalnie. Naukowcy z Bazylei i Uppsali wykazali, że pełnia Księżyca może zakłócać nasz sen. Z badań wynika, że w tym czasie ludzie zasypiają później i śpią krócej.

Mężczyźni, zdaniem naukowców, w czasie pełni są bardziej podatni na te zmiany – ich sen skraca się średnio o 20 minut, podczas gdy u kobiet różnica wynosi około 12 minut.

Horoskop pełni w Wodniku – co oznacza dla znaków zodiaku?

Sierpniowa pełnia w znaku Wodnika może przynieść powiew świeżości w relacjach i nagłe potrzeby wolności. Wodnik to znak niezależny, intelektualny, często idący pod prąd. W tym czasie wiele osób może odczuwać potrzebę zerwania z rutyną, postawienia granic, czy wprowadzenia zmian w stylu życia. To dobry moment na redefinicję celów i spojrzenie na pewne sprawy z dystansu.

Baran. Pełnia uderzy w twoje życie towarzyskie. Możesz nagle zmienić zdanie na temat ludzi, którymi się otaczasz. Masz prawo odciąć się od tych, którzy cię ograniczają. Zaufaj sobie.

Byk. Ktoś może cię zaskoczyć – niekoniecznie w negatywny sposób. Pełnia skłoni cię do przemyśleń o karierze i przyszłości. Uporządkuj priorytety, zanim życie zrobi to za ciebie.

Bliźnięta. Chcesz więcej. Wiedzy, przestrzeni, wolności. Możesz nagle zdecydować się na podróż, kurs lub zmianę kierunku w życiu. Księżyc w Wodniku daje ci impuls – nie bój się z niego skorzystać.

Rak. Pełnia może wyciągnąć na wierzch emocje, o których myślałeś, że już dawno je przerobiłeś. Nie ignoruj tego. To dobry moment na symboliczne zakończenie lub odcięcie się od przeszłości.

Lew. Relacje będą w centrum uwagi. Ktoś może powiedzieć ci coś, czego się nie spodziewasz. Albo to ty w końcu odważysz się postawić granice. Prawda może być niewygodna, ale potrzebna.

Panna. Pełnia rzuca światło na twoją codzienność. Może czas coś zmienić w rutynie? Jeśli coś cię wypala lub przytłacza – to dobry moment, by powiedzieć "dość". Wodnik nie lubi ograniczeń.

Waga. Serca mogą bić szybciej. Pełnia w Wodniku sprzyja nagłym zauroczeniom, ale też odważnym decyzjom w relacjach. To moment, w którym miłość może być wolna, ale prawdziwa.

Skorpion. Rodzinne sprawy lub kwestie domu mogą teraz zaskoczyć. Możliwe są ważne rozmowy, niespodziewane wizyty albo decyzje dotyczące miejsca, w którym mieszkasz. Zachowaj elastyczność.

Strzelec. Słowa mają teraz ogromne znaczenie. Pełnia może przynieść ważną wiadomość, decyzję albo... coś, co wymknie się spod kontroli. Uważaj, co i komu mówisz – i co publikujesz w sieci.

Koziorożec. Finanse mogą cię zaskoczyć – pozytywnie lub negatywnie. Czas przejrzeć swoje zasoby, ale też swoje poczucie wartości. Może dajesz zbyt wiele innym, zapominając o sobie?

Wodnik. To twoja pełnia – i twoje mocne przebudzenie. Możesz poczuć potrzebę zmiany wyglądu, stylu życia albo kierunku, w którym zmierzasz. Coś w tobie chce oddechu. Daj mu go.

Ryby. Wodnikowy Księżyc może obudzić w tobie dawne lęki, ale tylko po to, by je w końcu uwolnić. Nie bój się tego, co nieznane. Pełnia działa w ukryciu, ale może przynieść spokój duszy.

Kolejne pełnie w 2025 roku – daty do kalendarza

Dla tych, którzy planują obserwacje nieba lub kierują się rytmem Księżyca w swoim życiu, przygotowaliśmy pełną listę kolejnych pełni w 2025 roku: