Z kim Polacy zechcieliby usiąść przy piwie? Sondaż dla "Wprost" bada "ludzkie" oblicze polityki i ujawnia, że choć Rafał Trzaskowski cieszy się wyraźną sympatią wyborców, to blisko połowa respondentów nie widzi żadnego kandydata, z którym chciałaby w ten sposób spędzić czas. To znak, że zaufanie do polityków wciąż pozostaje wyzwaniem.