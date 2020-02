Auton, który zmarł w styczniu w wieku 95 lat, był odznaczony 20 orderami przez sześć państw, w tym Orderem Zasługi RP. Był też powszechnie nazywany przyjacielem Polski. Został pochowany na cmentarzu w Newark-on-Trent, na którym znajdują się również groby kilkuset polskich lotników (w czasie II wojny światowej w pobliżu Newark bazę miały polskie jednostki bombowe wchodzące w skład RAF) oraz trzech prezydentów RP na uchodźstwie. Auton spoczął w pobliżu obelisku upamiętniającego akcję alianckich zrzutów dla Powstania Warszawskiego, o postawienie którego przez wiele lat zabiegał.

Auton jako członek Dywizjonu 178 uczestniczył w 37 lotach, których celem było dostarczenie broni dla walczących powstańców. Ambasador RP w Wielkiej Brytanii Arkady Rzegocki podkreślił, że Auton nie tylko ryzykował życiem, żeby udzielać pomocy Polsce, ale także niestrudzenie działał na rzecz upamiętnienia wszystkich, którzy polegli w walce o jej wyzwolenie. "Za to wszystko Polacy są mu dozgonnie wdzięczni. On naprawdę jest wzorem do naśladowania dla przyszłych pokoleń" - zapewnił ambasador. Był naprawdę niezwykłym człowiekiem mającym wiele historii do opowiedzenia. Był dumny z tego, co on i jego towarzysze zrobili dla mieszkańców Warszawy - powiedział Paul Trickett, który przez ostatnie lata opiekował się Autonem.

Ponieważ z tego, co wiadomo, nie pozostawił on po sobie żadnych żyjących członów rodziny, uroczystości pogrzebowe zorganizowało stowarzyszenie weteranów RAF. Działania Jima i jego towarzyszy z RAF odegrały zasadniczą rolę w walce o wolność w Warszawie, a jako organizacja charytatywna wspierająca rodzinę RAF chcieliśmy zapewnić mu odpowiedni pogrzeb - powiedziała Ailsa Gough ze stowarzyszenia pilotów RAF.

Akcja zrzutów broni i sprzętu medycznego dla Powstania Warszawskiego prowadzona była od 4 sierpnia do 28 września 1944 r. Uczestniczyli w niej piloci polscy, brytyjscy, australijscy, nowozelandzcy, kanadyjscy, południowoafrykańscy i amerykańscy. Straty alianckie podczas tej operacji to 360 zabitych lotników i 41 utraconych samolotów.