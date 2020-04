opublikował trzy nagrania z maszyn US Navy. Jedno pochodzi z 2004 a 2 z 2015 - informuje telewizja CBS. O ile filmiki już wcześniej krążyły w sieci, to teraz zostały oficjalnie opublikowane przez Departament Obrony. Po wnikliwym śledztwie stwierdziliśmy, że oficjalna publikacja tych filmów nie zdradza naszych pełnych możliwości bojowych i nie wpływa na możliwe śledztwa w sprawie wtargnięcia niezidentyfikowanych zjawisk powietrznych w wojskową przestrzeń powietrzną - tłumaczyłarzeczniczka Departamentu Obrony. Publikujemy te filmy, by wyjaśnić wszystkie plotki, krążące wśród cywilów o tym, czy te nagrania są prawdziwe i czy zostały w jakiś sposób zmanipulowane - dodała. Te powietrzne zjawiska, nagrane na filmach, są wciąż uznane za niezidentyfikowane - powiedziała.