Określenie „truskawkowy Księżyc” pochodzi z kultury Indian z Ameryki Północnej, którzy stosowali nazwy słowne dla pełni Księżyca w poszczególnych miesiącach. Czerwcowa pełnia uzyskała swoje miano dlatego, że to czas zbierania truskawek. Nazwę tę stosowały plemiona Algonkinów. Znane są także inne nazwy na czerwcową pełnie: Różany Księżyc albo Gorący Księżyc.

Pełnia Księżyca nastąpi 5 czerwca o godzinie 21:12. Nieco wcześniej (w środę 3 czerwca) Księżyc mijał punkt swojej orbity położony najbliżej Ziemi (tzw. perygeum). Gdy mamy zbieżność tego momentu z pełnią, mówi się potocznie o superpełni Księżyca, albo Superksiężycu. Wówczas Księżyc jest na niebie nieco większy i jaśniejszy, niż normalnie.

Jednocześnie 5 czerwca będzie okazja, by zobaczyć półcieniowe zaćmienie Księżyca. Będzie ono widoczne prawie w całej Afryce, we wschodniej Europie, w Azji i Australii. Będzie je można także śledzić w Polsce, przy wschodzie Księżyca.

Obliczenia astronomiczne wskazują moment początku zaćmienia na godzinę 19:46 polskiego czasu. W naszym kraju Księżyc wzejdzie około godziny 20:54. Faza maksymalna zaćmienia nastąpi o 21:25, a koniec o 23:04. Faza maksymalna wyniesie około 0,57 (taka część tarczy Księżyc znajdzie się w półcieniu Ziemi).

Zaćmienie półcieniowe nie jest tak spektakularne, jak zaćmienie całkowite. Jasność Księżyca osłabnie, ale barwa nie zmieni się na czerwoną. Dodatkowym utrudnieniem będzie bardzo niskie położenie Księżyca nad horyzontem w początkowej fazie zjawiska.

Zaćmienia Księżyca występują w sytuacji, gdy Ziemia znajdzie się pomiędzy Słońcem, a Księżycem będącym w pełni i nasz satelita wejdzie w cień Ziemi. Rozróżnia się kilka rodzajów zaćmień Księżyca: całkowite, częściowe i półcieniowe. Zaćmienie całkowite zachodzi wtedy, gdy cała tarcza Księżyca znajdzie się w cieniu Ziemi. Z zaćmieniem częściowym mamy do czynienia, gdy tylko część tarczy Księżyca jest w cieniu Ziemi. Trzecia sytuacja to taka konfiguracja, gdy Księżyc nie wszedł w cień Ziemi, ale w tzw. półcień. Cień i półcień różnią się tym, że gdy Księżyc znajduje się w półcieniu Ziemi, to wtedy z perspektywy punktu na powierzchni Księżyca widoczna jest część Słońca, a gdy jest w cieniu Ziemi, to całe Słońce jest niewidoczne.