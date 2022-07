NASA i prezydent USA Joe Biden wspólnie zaprezentowali w Białym Domu pierwsze, historyczne zdjęcie z Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. "To najgłębsze i najbardziej szczegółowe zdjęcie Wszechświata, które do tej pory wykonano (...) Pokazuje światło galaktyk, któremu dotarcie do nas zajęło wiele miliardów lat" - podkreśliła NASA.

To historyczny dzień - oświadczył Joe Biden. To nowy rozdział w badaniach naszego Wszechświata - dodała wiceprezydent Kamala Harris, która także uczestniczyła w poniedziałkowym wydarzeniu. Reklama Zdjęcie przedstawia zbiór gwiazd i galaktyk. Szef NASA Bill Nelson powiedział, że co najmniej jedna ze słabych, starszych wiązek światła pojawiających się na "tle" zdjęcia – złożonym z obrazów o różnych długościach fal świetlnych – pochodzi sprzed ponad 13 miliardów lat. To tylko niewielka część Wszechświata - dodał Nelson. Kolejne zdjęcia z teleskopu Jamesa Webba NASA ma zaprezentować we wtorek po południu czasu polskiego. Zdjęcia z teleskopu Webba przypominają światu, jak wielkich rzeczy może dokonać Ameryka - powiedział prezydent Biden. Co zaobserwował Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba? NASA odkrywa karty Zobacz również Teleskop Jamesa Webba Reklama Teleskop Jamesa Webba to najpotężniejszy teleskop kosmiczny, jaki kiedykolwiek zaprojektowano. Jego budowa kosztowała około 10 mld dolarów. Został wystrzelony 25 grudnia 2021 roku. Posiada zwierciadło o średnicy 6,5 metra i prowadzi obserwacje w podczerwieni. Przez media został uznany za następcę Kosmicznego Teleskopu Hubble'a, który działa od ponad 30 lat. Olga Papiernik