Michajłow poinformowała, że na opóźnienia złożyło się kilka czynników m.in. wydłużony proces odladzania płyty, zamknięcie drogi startowej między godziną 7.10 a 7.30 przez padający marznący deszcz, a także wydłużony czas dojazdu samolotu do stanowiska.

Chaos na lotnisku w Gdańsku. Loty mocno opóźnione

Przed godz. 10 opóźnione były loty do: Edynburga (40 minut), Leeds (ok. 2 godziny) i Dublina (ponad 70 minut). W poniedziałek rano z lotniska wyleciały samoloty do Frankfurtu i Dortmundu.

Prognozy pokazują, że marznący deszcz może się jeszcze powtórzyć. Mamy nadzieję, że do godz. 11 pogoda się poprawi - dodała Michajłow.

Zaznaczyła, że rozładowanie opóźnień może potrwać nawet kilka godzin.