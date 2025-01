Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w miejscowości Słup Pierwszy (gmina Borowie) około godziny 11:05. Z dachu jadącej ciężarówki oderwała się bryła lodu, która uderzyła w nadjeżdżający z naprzeciwka samochód marki Volkswagen. Lód przebił przednią szybę pojazdu i ranił pasażerkę, która z poważnymi obrażeniami twarzoczaszki została przetransportowana do szpitala. Co grozi za nieodśnieżanie pojazdu?