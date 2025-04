Kiedy Pełnia Różowego Księżyca 2025?

W 2025 roku Pełnia Różowego Księżyca wypada na noc z 12 na 13 kwietnia, a swój szczyt osiągnie o 02:23 polskiego czasu - w nocy.

Pełnia Różowego Księżyca 2025

Pełnia Różowego Księżyca to zjawisko astronomiczne. Jest uznawana za pierwszą wiosenną pełnię w 2025 roku. Pomaga ona wyznaczyć datę Wielkanocy. Z tego względu nazywana jest też pełnią paschalną lub kościelną. Już w IV w. n.e. ustalono, że Wielkanoc będzie obchodzona w najbliższą niedzielę po pierwszej pełni księżyca wypadającej po nadejściu wiosny. Wielkanoc jest ruchoma i przypada w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni Księżyca. Skoro pełnia wypada dzisiaj w nocy, to Wielkanoc będziemy obchodzić 20 kwietnia 2025 roku.

Co oznacza Pełnia Różowego Księżyca?

W niektórych kulturach Pełnia Różowego Księżycazwiastuje nadejście prawdziwej wiosny. Czy rzeczywiście w Polsce to oznacza koniec zimy?

Dlaczego Pełnia Różowego Księżyca? Skąd nazwa?

Dlaczego różowy księżyc? Niektórych może to zdziwić, ale nazwa Pełnia Różowego Księżyca nie jest związana z kolorem księżyca, a nawiązuje do wiosennych floksów w Ameryce Północnej. Są to różowe kwiaty, które zwiastują nadejście wiosny. W Polsce roślina ta jest znana jako płomyk szydlasty. Inne nazwy tej pełni to Pełnia Kiełkującej Trawy, Pełnia Jajeczna i Pełnia Rybna.

Jaki kolor będzie miał księżyc podczas Pełni Różowego Księżyca?

Wbrew pozorom, nie będzie to kolor różowy, tylko taki, jak zwykle - lekko żółtawy.

Jak zobaczyć Pełnię Różowego Księżyca na niebie?

Okazuje się, że warunki do obserwacji Pełni Różowego Księżyca mogą być bardzo korzystne. Księżyc będzie świecił szczególnie jasno. Z tego względu warto wieczorem spojrzeć w niebo. Co ważne, nie potrzeba do tego żadnych specjalistycznych narzędzi. Warto dodać, że oprócz Różowego Księżyca w kwietniu 2025 będziemy mogli również zaobserwować maksimum meteorów z roju Lirydów, przypadające z 21 na 22 kwietnia.