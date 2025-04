Zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) na dzień 10 kwietnia 2025 roku, Polska pozostaje wolna od wirusa pryszczycy. Sytuacja epidemiologiczna u naszych sąsiadów, na Słowacji i Węgrzech, również wydaje się stabilizować.

Ostatnie potwierdzone ognisko choroby na Słowacji miało miejsce 4 kwietnia, a na Węgrzech od 2 kwietnia nie odnotowano nowych przypadków. Te pozytywne informacje nie zwalniają jednak z obowiązku zachowania najwyższej ostrożności.

Intensywne kontrole i badania

Inspekcja Weterynaryjna przeprowadziła szczegółowe kontrole wszystkich przesyłek zwierząt parzystokopytnych, które w okresie od 20 lutego do 20 marca br. trafiły do Polski. Łącznie skontrolowano 412 przesyłek. Zwierzęta przeznaczone do uboju zostały zbadane w rzeźniach, a te, które trafiły do gospodarstw, poddano badaniom klinicznym i objęto profilaktyczną kwarantanną. Kontrole objęły również przesyłki ze stref buforowych. Wszystkie badania przeprowadzono w krajowym laboratorium referencyjnym w Zduńskiej Woli, a wyniki były negatywne.

Działania prewencyjne

Trwają intensywne prace nad koordynacją działań prewencyjnych między różnymi resortami. Celem jest zapewnienie gotowości na wypadek pojawienia się pryszczycy w Polsce. Ważnym elementem jest uzupełnianie sprzętu i zasobów niezbędnych do zwalczania choroby. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną obejmuje ustalenie katalogu środków dezynfekcyjnych i ocenę odporności chemicznej sprzętu strażaków. Doprecyzowywany jest również podział zadań i ról poszczególnych jednostek w przypadku konieczności uboju zwierząt przy użyciu CO2.

Drogi rozprzestrzeniania się wirusa

Wirus pryszczycy rozprzestrzenia się drogą kropelkową, przez bezpośredni kontakt z zakażonymi zwierzętami, a także przez zanieczyszczone przedmioty, paszę i wodę. Wirus może również przenosić się na duże odległości przez wiatr.

Skutki pryszczycy

Choroba powoduje wysoką gorączkę, pęcherze w jamie ustnej, na racicach i wymionach, a także spadek produkcji mleka i mięsa. W skrajnych przypadkach może prowadzić do śmierci zwierząt. Pojawienie się pryszczycy w Polsce wiązałoby się z koniecznością uboju całych stad zwierząt, co generowałoby ogromne straty ekonomiczne.

Działania prewencyjne w Polsce

Monitoring i kontrole : Stały monitoring sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz intensywne kontrole przesyłek zwierząt.

: Stały monitoring sytuacji epidemiologicznej w kraju i za granicą oraz intensywne kontrole przesyłek zwierząt. Współpraca międzynarodowa : Ścisła współpraca z krajami sąsiadującymi i organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany informacji i koordynacji działań.

: Ścisła współpraca z krajami sąsiadującymi i organizacjami międzynarodowymi w celu wymiany informacji i koordynacji działań. Szkolenia i edukacja : Szkolenia dla rolników i lekarzy weterynarii na temat objawów pryszczycy i zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby.

: Szkolenia dla rolników i lekarzy weterynarii na temat objawów pryszczycy i zasad postępowania w przypadku podejrzenia choroby. Przygotowanie służb : Zapewnienie gotowości służb weterynaryjnych i innych służb do szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się ognisk choroby.

: Zapewnienie gotowości służb weterynaryjnych i innych służb do szybkiego reagowania w przypadku pojawienia się ognisk choroby. Ograniczenia w przemieszczaniu zwierząt : Wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt z obszarów zagrożonych.

: Wprowadzenie ograniczeń w przemieszczaniu zwierząt z obszarów zagrożonych. Dezynfekcja: Zwiększenie wymogów sanitarnych i dezynfekcji pojazdów i miejsc przetrzymywania zwierząt.

Apel do hodowców

MRiRW apeluje do hodowców o zachowanie szczególnej ostrożności i przestrzeganie zasad bioasekuracji. W przypadku podejrzenia objawów pryszczycy u zwierząt należy niezwłocznie poinformować lekarza weterynarii.

Zagrożenie dla Polski?

Mimo pozytywnych informacji, zagrożenie pryszczycą w Polsce nadal istnieje. Choroba ta jest wysoce zaraźliwa i może mieć katastrofalne skutki dla hodowli zwierząt. Dlatego tak ważne są intensywne działania prewencyjne i ścisła kontrola na granicach.

Najbardziej zagrożone obszary

Minister Czesław Siekierski kontynuuje nadzór nad działaniami prowadzonymi na przejściach granicznych. Największe zagrożenie dotyczy regionów położonych wzdłuż południowej granicy Polski, ze względu na bliskość ognisk choroby na Słowacji i Węgrzech. Szczególną uwagę zwraca się na przejścia graniczne, gdzie kontrole są wzmożone.