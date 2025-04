Stan nadzwyczajny na Słowacji i wzrost zachorowań na Węgrzech

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizuje najnowsze informacje z sąsiednich krajów. Jak podano, na Słowacji wykryto już pięć ognisk pryszczycy, co zmusiło tamtejsze władze do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Sytuacja na Słowacji wygląda obecnie tak, że występują spore problemy z utylizacją zarażonych zwierząt, a drogi dojazdowe do gmin, w których występują ogniska choroby, są zamknięte. Również Węgry zgłosiły nowe przypadki zakażenia wirusem.

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski apeluje o zachowanie czujności i informuje, że Polska podejmuje wszelkie kroki, aby zapobiec przedostaniu się choroby na terytorium naszego kraju. Tymczasowo zamknięto granicę dla transportu zwierząt, a decyzję w tej sprawie ma podjąć Komisja Europejska.

Co to jest pryszczyca? Objawy i sposoby przenoszenia

Pryszczyca to wysoce zakaźna choroba wirusowa zwierząt parzystokopytnych, takich jak bydło, świnie, owce, kozy czy jelenie. Wywołuje ją wirus FMDV (Foot-and-Mouth Disease Virus), który szybko się rozprzestrzenia i prowadzi do ogromnych strat w hodowli. Na zakażenie pryszczycą najbardziej wrażliwe jest bydło, następnie świnie, owce i kozy. Chorobę wywołuje wirus z rodzaju Aphtovirus należący do rodziny Picornaviridae. Istnieje 7 jego serotypów. Najczęstsze objawy pryszczycy u zwierząt to:

Gorączka,

Pęcherze i owrzodzenia w okolicach pyska, nosa, języka,

Owrzodzenia na racicach i kopytach,

Apatia, brak apetytu.

Choroba przenosi się błyskawicznie – nie tylko poprzez bezpośredni kontakt między zwierzętami, ale także przez ludzi, sprzęt, transport i paszę. Co ważne, choroba atakuje też zwierzęta żyjące dziko.

Czy pryszczyca zagraża ludziom?

Na szczęście pryszczyca nie jest groźna dla ludzi – zakażenie u człowieka zdarza się niezwykle rzadko i zazwyczaj przebiega łagodnie. Jednak jej skutki ekonomiczne mogą być katastrofalne. W przypadku wykrycia pryszczycy w Polsce konieczne byłoby natychmiastowe wybicie zakażonych stad, ścisła kwarantanna oraz blokada eksportu mięsa i produktów mlecznych. Dla rolników i całego sektora hodowlanego oznaczałoby to gigantyczne straty finansowe.

Ministerstwo ostrzega rolników: "Nie korzystajcie z okazji cenowych"

W związku z rosnącym zagrożeniem, minister Siekierski przestrzega rolników przed kupowaniem zwierząt po zaniżonych cenach, zwłaszcza z niepewnych źródeł.

Nie korzystajcie z tak zwanych okazji cenowych – apeluje minister.

Podejrzanie tanie zwierzęta mogą pochodzić z terenów objętych pryszczycą, a ich zakup niesie ryzyko wprowadzenia choroby do Polski.

Polska wolna od pryszczycy od ponad 50 lat – czy to się zmieni?

Polska jest uznawana przez Światową Organizację Zdrowia Zwierząt za kraj wolny od pryszczycy od 1971 roku. Jednak, jak pokazuje sytuacja u naszych sąsiadów, zagrożenie wciąż istnieje. Ministerstwo Rolnictwa podjęło już działania prewencyjne. Została zwiększona kontrola na granicach, monitoruje się stan zdrowia zwierząt, a także współpracuje z Komisją Europejską.

Pryszczyca na Słowacji. Czy Polacy powinni się martwić?

Obecnie Polska nie odnotowała żadnych przypadków pryszczycy, jednak sytuacja może się zmienić. W 2001 roku w Wielkiej Brytanii epidemia tej choroby doprowadziła do wybicia ponad 6 milionów zwierząt i strat liczonych w miliardach funtów. Dlatego kluczowe jest szybkie reagowanie i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w hodowlach.

