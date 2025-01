Poseł Koalicji Obywatelskiej Paweł Kowal musiał przejść operację. W rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił, co się stało. Polityk upadł i choć na pierwszy rzut oka nic nie wskazywało, że to poważna kontuzja, zakończyło się interwencją chirurga oraz pobytem w szpitalu. Co dalej?