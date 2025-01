Co najmniej 11 osób odniosło obrażenia w strzelaninie przed klubem nocnym w nowojorskiej dzielnicy Queens - poinformował w czwartek portal lokalnej gazety "AMNewYork Metro". Do zdarzenia doszło w środę późnym wieczorem, gdy na wejście do klubu czekało kilkadziesiąt osób. W środku trwała impreza na cześć zabitego gangstera.