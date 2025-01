Piętnaście osób przewieziono do szpitali. Nadal trwają poszukiwania zaginionych. Do katastrofy doszło w rejonie archipelagu Kerkenna – oznajmił w rozmowie z AFP Zied Sdiri, dowódca obrony cywilnej w Safakis.

Wypadek łodzi z migrantami w Tunezji

Jak zauważył portal New Arab, zaledwie przed dwoma tygodniami w pobliżu wschodniej Tunezji zatonęła łódź z co najmniej 20 migrantami. Tunezyjska organizacja obrońców praw człowieka FTDES obliczyła, że w ubiegłym roku u wybrzeży tego kraju utonęło co najmniej 600-700 migrantów. Od stycznia 2020 do maja 2024 r. na morzu zginęło co najmniej 7,1 tys. takich osób, podczas gdy 1,1 tys. poniosło śmierć podczas przeprawy przez Saharę - przypomniał portal Modern Diplomacy.

ONZ szacuje, że do roku 2050 liczba ludności Afryki osiągnie poziom 2,5 mld. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym ryzyko presji migracyjnej jest fakt, iż Afryka Subsaharyjska jest najbiedniejszym regionem świata. Szacuje się, że 34 proc. Afrykanów żyje w skrajnym ubóstwie, a wśród 28 najbiedniejszych krajów świata aż 23 to państwa afrykańskie.

Tunezja stała się drugim po Libii krajem, z którego do Europy usiłowały się przedostać największe grupy nielegalnych imigrantów - przekazał portal Info Migrants.