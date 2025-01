Decyzję o tymczasowym areszcie podjął 9 grudnia 2024 roku Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa. Poseł Romanowski nie stawił się na posiedzeniu sądu, co skłoniło prokuraturę do wydania za nim listu gończego. Następnie wydano również europejski nakaz aresztowania oraz wystąpiono do Interpolu o wydanie tzw. czerwonej noty.

19 grudnia Romanowski otrzymał azyl polityczny na Węgrzech, co skomplikowało działania organów ścigania w Polsce.

Zarzuty wobec Romanowskiego – oskarżenia o nadużycia i defraudacje

Marcin Romanowski, pełniący funkcję wiceministra sprawiedliwości w latach 2019-2023, jest oskarżony o popełnienie 11 przestępstw. Zarzuty obejmują m.in.:

Udział w zorganizowanej grupie przestępczej,

Ustawianie konkursów o środki z Funduszu Sprawiedliwości,

Przywłaszczenie ponad 107 mln zł i usiłowanie przywłaszczenia ponad 58 mln zł.

Według prokuratury Romanowski instruował podwładnych, które podmioty mają otrzymywać dotacje oraz zezwalał na poprawianie błędnych wniosków, by zwiększyć szanse wybranych organizacji na finansowanie.

Zażalenie na decyzję sądu

Adwokat posła, Bartosz Lewandowski, złożył zażalenie na decyzję sądu o areszcie 16 grudnia. Wskazał, że zastosowanie tymczasowego aresztu jest nieproporcjonalne i zaapelował o jego wstrzymanie do czasu rozpatrzenia sprawy przez Sąd Okręgowy w Warszawie.

Romanowski rezygnuje z wynagrodzenia poselskiego

2 stycznia 2025 roku Romanowski poinformował o rezygnacji z wynagrodzenia poselskiego, deklarując jednocześnie dalsze pełnienie obowiązków parlamentarzysty jako poseł "niezawodowy". Podkreślił, że mimo działań legislacyjnych, które według niego ograniczają jego prawa, będzie kontynuował pracę na rzecz swoich wyborców.

Projekt "Lex Romanowski"

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że w najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się projektem nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, określanej jako "lex Romanowski". Zmiany zakładają, że parlamentarzysta objęty tymczasowym aresztem zostanie pozbawiony prawa do pobierania uposażenia poselskiego.