Donald Trump Jr. przyleciał na Grenlandię samolotem ojca, Boeinga 757-200. Po wylądowaniu spotkał się z ciepłym przyjęciem ze strony mieszkańców, którzy licznie zgromadzili się na lotnisku. Wielu z nich robiło sobie z nim zdjęcia, a niektórzy mieli na głowach czapki z napisem "MAGA – Make America Great Again", co nawiązuje do politycznego sloganu jego ojca.

Były prezydent Donald Trump skomentował wizytę syna na swojej platformie Truth Social, publikując nagranie z lądowania samolotu i pisząc, że zarówno Trump Jr., jak i jego przedstawiciele zostali serdecznie powitani przez lokalną społeczność.

Polityczne aluzje – "Make Greenland Great Again"

Donald Trump we wpisie zasugerował ponownie swoją wizję dotyczącą Grenlandii, pisząc:

Oni i wolny świat potrzebują bezpieczeństwa, ochrony, siły i pokoju. To umowa, która jest koniecznością. MAGA – Make Greenland Great Again.

To nawiązanie do wcześniejszych pomysłów Donalda Trumpa dotyczących odkupienia Grenlandii od Danii, co wywołało kontrowersje na arenie międzynarodowej.

Grenlandzkie i duńskie media informowały, że Trump Jr. planował spotkania z politykami popierającymi niepodległość Grenlandii. Jednak sam syn byłego prezydenta USA zaprzeczył politycznym intencjom, twierdząc, że jego wizyta ma charakter prywatny.

Reakcje premierów Grenlandii i Danii

Premier Grenlandii, Mute Egede, odniósł się do wizyty w mediach społecznościowych, pisząc: Grenlandia należy do Grenlandczyków, a ich przyszłość i dążenie do niepodległości to ich sprawa.

Premier Danii, Mette Frederiksen, podkreśliła w wywiadzie dla TV2, że choć dążenia Grenlandii do niepodległości są uzasadnione, wyspa nie jest na sprzedaż. W 2019 roku odrzuciła wcześniejszą propozycję Donalda Trumpa dotyczącą zakupu Grenlandii.

Donald Trump o Grenlandii i Kanale Panamskim. Nie wyklucza użycia siły

Prezydent elekt Donald Trump podczas konferencji prasowej na Florydzie poruszył temat Grenlandii i Kanału Panamskiego. Stwierdził, że nie może wykluczyć użycia siły, by przejąć nad nimi kontrolę, podkreślając, że są kluczowe dla bezpieczeństwa narodowego USA.

Trump o Grenlandii: Potrzebujemy jej dla bezpieczeństwa

Donald Trump oznajmił, że Stany Zjednoczone mogą potrzebować kontroli nad Grenlandią ze względów strategicznych. Wyraził wątpliwości co do prawa Danii do zarządzania wyspą, sugerując, że powinna ona zrezygnować z roszczeń, ponieważ "Grenlandia jest niezbędna dla bezpieczeństwa wolnego świata".

Trump podkreślił również, że jeśli Dania nie zgodzi się na przekazanie wyspy, USA mogą nałożyć na nią wysokie cła. Stwierdził, że amerykańskie interesy powinny być priorytetem, a Grenlandczycy sami dążą do większej niezależności lub przyłączenia się do USA.

Prezydent elekt wyraził obawy, że Kanał Panamski, choć zbudowany przez USA, obecnie pozostaje pod zbyt dużym wpływem Chin. Zarzucił władzom Panamy naruszenie umowy dotyczącej warunków zarządzania przeprawą i pobieranie zawyżonych opłat od amerykańskich statków.

Podkreślił, że Stany Zjednoczone mogą być zmuszone do podjęcia bardziej zdecydowanych działań, by odzyskać wpływy nad tym strategicznym punktem.

Trump: Kanada musi zapłacić

W odniesieniu do Kanady Trump zapewnił, że nie planuje użycia siły militarnej, jednak zapowiedział zastosowanie presji gospodarczej. Skrytykował deficyt handlowy z Kanadą i stwierdził, że kraj ten "musi zapłacić" za amerykańską ochronę militarną.

Zapowiedział także wysokie cła na produkty z Meksyku, argumentując, że kraj ten "jest kontrolowany przez kartele".

Zatoka Meksykańska stanie się Zatoką Amerykańską?

Trump oświadczył również, że planuje zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, uznając to określenie za bardziej odpowiednie.