Jak informuje IMGW, prawie cała Europa będzie w zasięgu niżów z układami frontów, których ośrodki znajdą się w rejonie Atlantyku i Skandynawii. Jedynie południe kontynentu obejmą obszary wysokiego ciśnienia. Polska będzie w zasięgu niżu z ośrodkiem nad południową Skandynawią. Napłynie chłodniejsze powietrze polarne morskie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 992 hPa. Przewiduje się wzrost ciśnienia.

Reklama

Prognoza pogody: środa 8 stycznia

W środę zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie śniegu. Prognozowana wysokość opadów deszczu na południu kraju miejscami do około 10 mm. W górach opady śniegu i miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 5 cm. Temperatura maksymalna od około 1 st. C miejscami na północy i w kotlinach górskich około 3 st. C na przeważającym obszarze kraju do 5 st. C na południowym zachodzie. Wiatr na ogół umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, na obszarach podgórskich Karpat i nad morzem w porywach do 65 km/h, południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 120 km/h, w Sudetach do 100 km/h.

W nocy ze środy na czwartek, na północy zachmurzenie umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami. Na zachodzie, południu oraz w centrum opady śniegu i deszczu ze śniegiem, na południu kraju miejscami deszczu. W południowej Polsce (głównie w pasie od Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej przez centrum kraju po Małopolskę i Lubelszczyznę) miejscami opady marznące powodujące gołoledź. Lokalnie na południu mgły ograniczające widzialność do 400 metrów. Uwaga, miejscami ślisko. Temperatura minimalna od minus 3 st. C w kotlinach karpackich oraz na północnym wschodzie kraju, około 0 st. C na wybrzeżu, do 2 st. C miejscami na Śląsku. Wiatr będzie słaby, na obszarach podgórskich umiarkowany oraz nad samym morzem umiarkowany i w porywach do 65 km/h, z przewagą kierunków południowych. Wysoko w Sudetach porywy wiatru do 130 km/h, w Karpatach do 90 km/h, w górach wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Reklama

Prognoza pogody: czwartek 9 stycznia

W czwartek w dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na południu kraju. Opady deszczu i deszczu ze śniegiem, na północy kraju początkowo śniegu. W północnej Polsce przejściowo opady deszczu będą marznące powodujące gołoledź. Na Pomorzu prognozowana wysokość opadów śniegu miejscami około 5 cm, w Sudetach do 10 cm. Uwaga, miejscami ślisko. Temperatura maksymalna od około 0 st. C miejscami na północy, około 5 st. C w centrum kraju do 12 st. C na południu. Wiatr na ogół umiarkowany, na południu i wschodzie okresami porywisty, na obszarach podgórskich Karpat w porywach do 75 km/h, przeważnie południowy, jedynie na południowym zachodzie z kierunków zmieniających się. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 130 km/h, w Sudetach do 110 km/h, i tam wiatr może powodować zamiecie i zawieje śnieżne.

Prognoza pogody dla Warszawy 8 i 9 stycznia

W Warszawie w środę w dzień zachmurzenie będzie początkowo duże, później z licznymi rozpogodzeniami. Możliwe słabe opady deszczu lub deszczu ze śniegiem. Temperatura maksymalna 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-zachodni. W nocy ze środy na czwartek, zachmurzenie umiarkowane i duże. Możliwe słabe opady śniegu. Temperatura minimalna minus 3 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W czwartek w stolicy zachmurzenie duże. Opady deszczu ze śniegiem i deszczu, początkowo marznącego i powodującego gołoledź. Temperatura maksymalna 5 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, chwilami porywisty, z kierunków południowych.