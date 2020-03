Prezydent jest lekko przeziębiony, nie ma to nic wspólnego z koronawirusem, jest osłabiony na dużą ilością pracy, którą wykonywał. Prezydent pracował praktycznie 24 godziny na dobę – powiedziała Gałecka. Podkreśliła, że Trzaskowski nie ma gorączki. Ma 35,5 st. C. Tak na prawdę, jest to bardziej osłabienie – oceniła. Lekarz zalecił mu pozostanie w domu. Prezydent obecnie przebywa w domu. Ma zwolnienie do końca tygodnia – oznajmiła w rozmowie z PAP. Podkreśliła, że stan zdrowia prezydenta nie jest związany z kontaktem z osobą zarażoną koronawirusem. Przyznała jednak, że obecnie nie można z całą pewnością tego wykluczyć.

W środę w stołecznym ratuszu odbyło się spotkanie prezydentów największych miast w Polsce poświęcone działaniom w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Z powodu choroby nie brał w nim udziału prezydent Trzaskowski. Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska powiedziała podczas konferencji prasowej po spotkaniu, że w sytuacji, kiedy rząd postanowił o zamknięciu placówek oświatowych od przyszłego poniedziałku, samorządy poświecą ten czas na przygotowanie przedszkoli i szkół do dalszego funkcjonowania. Wskazała, że chodzi m.in. o zakup środków do dezynfekcji, zwracając przy tym uwagę na to, że trudno je dostać.

Zaapelowała do rządu, aby przygotował odpowiednie wytyczne dotyczące działań w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Potrzebujemy bardzo czytelnych instrukcji dla dyrektorów i mam nadzieję, że przez ten okres dwóch tygodni kuratorium oświaty i Ministerstwo Zdrowia takie instrukcje dla dyrektorów szkół przygotuje - oznajmiła. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak podkreślił, że w Poznaniu w trybie pilnym potrzebne są maski, bo – jak uzasadnił - inaczej personel medyczny odmówi dalszej pracy. Wskazał, że NFZ, powinien natychmiast umożliwić przesunięcie środków, które są w formie ryczałtu przeznaczone na różnego rodzaju oddziały w szpitalu (…) na oddziały zakaźne.

Poinformował, że w Poznaniu oddział zakaźny w szpitalu miejskim dysponuje 32 łóżkami. Rektor uniwersytetu medycznego jest w stanie zrobić 20 takich miejsc – dodał.