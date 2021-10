Donald Tusk mówił w rozmowie z Grzegorzem Kajdanowiczem, że "wyjście Polski z Unii jest częścią strategicznego myślenia" Jarosława Kaczyńskiego. - W Polsce mamy dzisiaj do czynienia z władzą, która jest antyeuropejska, a przynajmniej bardzo eurosceptyczna. Nie mam wątpliwości, że dla Jarosława Kaczyńskiego wyjście z Unii Europejskiej jest częścią jego strategicznego myślenia - dodał.

Tusk komentował czwartkowy wyrok Trybunału Konstytucyjnego pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej, który uznał, że część przepisów Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodna z Konstytucją RP. - Wszyscy wiemy, jak wygląda dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Nie mamy Trybunału Konstytucyjnego. To jest decyzja Kaczyńskiego. To jest jeden z przykładów upadku państwa prawa w Polsce - mówił Tusk, oceniając czwartkowy wyrok TK.

Jak dodał były premier, mówiąc o Prawie i Sprawiedliwości, "mamy do czynienia z partią, która w swoim rdzeniu jest eurosceptyczna". - Ja ten problem traktuję śmiertelnie poważnie. Ostrzegałem od wielu miesięcy, że ten marsz na polexit jest projektem serio i to się może naprawdę zdarzyć - mówił.

Jego zdaniem TK orzekł w czwartek, że nasza obecność w UE od początku była niezgodna z Konstytucją RP. - W porządku, to może trzeba rozebrać autostrady, może polscy rolnicy powinni oddać wszystkie pieniądze, które dostali? - pytał Tusk.

"Jarosława Kaczyńskiego to irytowało"

- W Polsce mamy dzisiaj do czynienia z władzą, która jest antyeuropejska, a przynajmniej bardzo eurosceptyczna. Samego Jarosława Kaczyńskiego zawsze bardzo irytowało, to było dla niego nie do zaakceptowania, że są jakieś ograniczenia, czy one są wewnętrzne, czy to jest konstytucja, czy to są niezależne sądy, czy niezależne media, czy Unia Europejska. Więc on nie spocznie, póki się z tego nie wyzwoli - stwierdził lider PO.

Pytany o manifestację, która ma odbyć się w niedzielę w Warszawie, Tusk powiedział, że w tej sprawie kontaktował się z innymi politykami. - Z Szymonem Hołownią rozmawiałem wczoraj i go zaprosiłem. Dzisiaj rozmawiałem z Robertem Biedroniem, dzwoniłem też Władysława Kosiniaka-Kamysza, ale ze względu na jakieś zebranie nie odebrał telefonu - stwierdził Tusk. Zastrzegł jednak: - Ja nie jestem jej gospodarzem. Ja się czuję bardzo odpowiedzialny za pozycję Polski w Unii Europejskiej - tłumaczył.

Dopytywany, czy spodziewa się zmiany po niedzielnym marszu, odpowiedział: - Unia Europejska poradzi sobie beze mnie i bez naszej manifestacji, ale Polska osamotniona może sobie nie poradzić. Trzeba zmienić tę narrację, która Kaczyńskiemu i PiS bardzo dobrze wychodzi. To są Europejczycy, a my jesteśmy patrioci. Ten, kto wyprowadza Polskę z UE nie jest patriotą, zdradza nasz interes narodowy - powiedział Tusk.

"Rząd pożycza pieniądze od wszystkich obywateli"

Donald Tusk komentował też słowa prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego, który stwierdził, że Polska nie potrzebuje pieniędzy z Unii Europejskiej. - Kłopot polega na tym, że rząd pożycza pieniądze od wszystkich obywateli - stwierdził lider PO. - Inflacja jest pożyczką bezzwrotną. Tak naprawdę, okradają obywateli z marzeń - zauważył.