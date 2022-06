Zjednoczona Prawica może liczyć na głosy 35,1 procent wyborców – wynika z sondażu IBRiS dla Radia ZET. To spadek o 0,8 punktu procentowego w porównaniu do początku maja. Wyborców straciła też Konfederacja, na którą zamierza głosować tylko 4,1 procent ankietowanych (spadek o 0,9 punktu procentowego). Z takim wynikiem Konfederacja znalazłaby się poza parlamentem. Numerem dwa niezmiennie jest Koalicja Obywatelska, na którą - według sondażu IBRiS dla Radia ZET - głosowałoby 25,3 procent ankietowanych (spadek o 1 pp.) Trzecią siłą w parlamencie byłaby Lewica z poparciem na poziomie 8,9 procent (spadek o 0,1 pp.)

Reklama

Polska 2050 Szymona Hołowni uplasowałaby się dopiero na czwartej pozycji, z wynikiem 8,4 procent. To spadek w porównaniu do początku maja o 0,2 pp. Wyborców zyskuje natomiast PSL-Koalicja Polska, na którą zamierza głosować 6,3 procent respondentów pytanych przez IBRiS (wzrost o 1,2 pp.)

Coraz mniej Polaków chce głosować

11,9 procent badanych przez IBRiS dla Radia ZET nie wie, na kogo oddałoby swój głos. To wzrost o 1,8 pp. Gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę, to wzięłoby w nich udział 52,6 procent Polaków uprawnionych do głosowania (spadek o 1,2 pp.). Głosu nie oddałoby 44,8 procent ankietowanych (wzrost o 1,8 pp.) Niezdecydowanych jest 2,6 procent wyborców (spadek o 0,6 pp.)