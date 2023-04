Minister w KPRM Michał Wójcik był we wtorek pytany w TVP, czy Solidarna Polska wystartuje w wyborach parlamentarnych na wspólnej liście z PiS.Scenariusz nr 1 to jest scenariusz wspólnej listy Zjednoczonej Prawicy. To nam dało osiem razy z rzędu zwycięstwo. Dziewiąte jest w zasięgu ręki, pod warunkiem oczywiście, że będzie wspólna lista - odpowiedział Wójcik.

Reklama

Samodzielny start?

Podkreślił przy tym, że Solidarna Polska jest jednak przygotowana na ewentualny samodzielny start w wyborach. Jeżeli nie dojdzie do porozumienia w tym zakresie to będziemy sami kandydowali. (...) Wszystkie scenariusze trzeba brać pod uwagę, ale trzeba też pamiętać, że jeśli nie będzie wspólnej listy Zjednoczonej Prawicy (...) to prawica nie wygra, to wygra Donald Tusk - zaznaczył minister.

Reklama

Pytany o szansę Solidarnej Polski w samodzielnym starcie odparł: Wewnętrzne sondaże pokazują, że spokojnie możemy startować jako osobny byt polityczny. (...) To są okolice 4-5 proc. Zdaniem Wójcika, "wspólna lista Zjednoczonej Prawicy będzie". Dodał, że decyzja w tej sprawie zostanie podjęta w najbliższych tygodniach.

Wybory do Sejmu i Senatu odbędą się jesienią 2023 r. Zgodnie z przepisami prawa wyborczego możliwe są cztery terminy tegorocznych wyborów parlamentarnych: 15 października, 22 października, 29 października lub 5 listopada.

autor Mateusz Mikowski