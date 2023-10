Radom. Brak kart do głosowania

Szefowa KBW w Radomiu przekazała, że do lokali wyborczych wciąż zgłaszają się wyborcy i wiele obwodowych komisji wyborczych z regionu radomskiego wystąpiło o zgodę na uruchomienie kart do głosowania z puli rezerwowej. "Cały czas takie wnioski do nas spływają, a my na bieżąco wydajemy zgody na uruchamianie rezerw" – powiedziała Bugajny.

W okręgu nr 17 w wyborach do Sejmu obejmującym miasto Radom oraz powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki i zwoleński największą frekwencję do godz. 17 odnotowano w gm. Klwów w pow. przysuskim, gdzie głosowało 75,59 proc. wyborców.

Kraków. Brak kart do głosowania

Krytyczna sytuacja panuje w obwodowej komisji wyborczej nr 124 w VII LO przy ul. Skarbińskiego w Krakowie. Do głosujących zapisało się tu wielu studentów, mieszkających w pobliskich akademikach. Aby rozładować kolejkę urząd miasta dowozi tam dodatkowe karty i urny do głosowania.

Stojący w długiej kolejce są zaniepokojeni tym, że nie zdążą oddać głosu do godz. 21. - Tu dopisało się wielu studentów i stąd ta kolejka. Robimy wszystko, aby rozwiązać sytuację. Rozdysponowujemy tam dodatkowe środki. Jestem przekonany, że wszyscy zagłosują przed godz. 21 – powiedział PAP Piotr Bukowski, dyrektor Wydziału Organizacji i Nadzoru UMK, który koordynuje organizację wyborów.

Poznań. Część obwodowych komisji korzysta już z rezerw

Nie brakuje kart wyborczych, wszystkie komisje karty mają, ale faktem jest, że szereg z nich już z rezerw – powiedział PAP w niedzielę wieczorem Komisarz Wyborczy w Poznaniu I sędzia Daniel Jurkiewicz.

Gdańsk, Sopot, Krynica Morska. Uruchomiono rezerwy kart wyborczych

W okręgu gdańskim, w związku z dużym zainteresowaniem wyborami, uruchomiono rezerwy kart wyborczych. Dodatkowe karty trafiły m.in. do Gdańska, Sopotu i Krynicy Morskiej.

Michał Elszkowski z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku przekazał PAP, że jeżeli w danym lokalu zabraknie kart do głosowania, to są rezerwy, które można w razie potrzeby uruchomić.

Na pewno Gdańsk, Sopot i Krynica Morska miały uruchamiane rezerwy, ale szczegółów niestety nie znam – powiedział.

Bydgoszcz. Kilkanaście wniosków o dodatkowe karty do głosownia

Kilkanaście obwodowych komisji w okręgu bydgoskim (nr 4) zgłosiło do Okręgowej Komisji Wyborczej zapotrzebowanie na dodatkowe karty do głosowania - poinformował w niedzielę wieczorem dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy Adam Dyla.

Dyrektor delegatury pokreślił, że w związku wysoką frekwencją część obwodowych komisji zgłosiła potrzebę dodatkowych kar do głosowania i w takich przypadkach otrzymują dodatkowe karty z przygotowanej na ten cel rezerwy.

Zgodnie z przyjętymi zasadami przewodniczący obwodowych komisji wyborczych kierują takie zgłoszenie, gdy zostało wydanych 80 proc. wcześniej przygotowanych kart. Wówczas do takich komisji, w zależności do szacowanych potrzeb, dostarczane dodatkowe komplety kart, na przykład 100 czy 150 - powiedział Dyla.