Szczerski poinformował w nagraniu przesłanym PAP, że prezydenci Polski i USA Andrzej Duda i Donald Trump odbyli w sobotę półgodzinną rozmowę telefoniczną. Jak przekazał, odbyła się ona z inicjatywy amerykańskiego przywódcy. Szef gabinetu prezydenta poinformował, że rozmowa dotyczyła trzech zagadnień: współpracy polsko-amerykańskiej w dobie epidemii, zaangażowania NATO w walce z koronawirusem oraz współpracy gospodarczej w zwalczaniu ekonomicznych konsekwencji epidemii koronawirusa.

Jeśli chodzi o współpracę dwustronną, mówił Szczerski, poruszono trzy tematy. Pierwszym z nich jest współpraca instytutów badawczych Polski i USA w badaniach nad szczepionką i lekiem na koronawirusa. Tutaj jest deklaracja otwartości strony amerykańskiej na współpracę z polskimi ekspertami i wspólnych badań nad szczepionką i lekiem na tę chorobę - podkreślił minister. Po drugie, kwestia nowoczesnych, szybkich testów na koronawirusa, które Polska chce pozyskać z USA. Tu jest otwartość strony amerykańskiej na taką współpracę w dostarczeniu do Polski tych nowoczesnych testów - przekazał Szczerski.

Trzecia kwestia odnosząca się do współpracy dwustronnej - poinformował Szczerski - dotyczy wysłania polskiej misji medycznej do Chicago w stanie Illinois. Jak mówił, polscy medycy mają wesprzeć tamtejszą służbę zdrowia, a także odbyć praktykę w leczeniu pacjentów zakażonych koronawirusem. Jest szansa na to, że ta dramatyczna sytuacja, jaka ma dzisiaj miejsce na świecie jeszcze bardziej pogłębi relacje polsko-amerykańskie - dodał Szczerski.