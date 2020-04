2 stycznia federalna naczelna lekarz kraju zorganizowała spotkanie z grupą naczelnych lekarzy kanadyjskich prowincji, aby uprzedzić, że są raporty o nowym wirusie w Chinach. Nasze służby wywiadowcze monitorowały problem i były jego świadome. Otrzymywaliśmy regularnie aktualizację informacji przez cały styczeń - powiedział Trudeau podczas swojej codziennej konferencji prasowej.

W minionych tygodniach Trudeau informował, że pierwsze raporty wywiadu pojawiły się w styczniu, ale w tym tygodniu pytania o to, od kiedy dokładnie rząd wiedział o problemie, powróciły podczas posiedzenia parlamentu, gdy konserwatywni politycy opozycji zarzucili rządowi, że pierwsze raporty prywatnych firm były dostępne na przełomie roku. Np. jedna z firm analitycznych w Toronto, posługująca się własnymi narzędziami softwarowymi, rozesłała informację do klientów już 31 grudnia 2019 roku.

Dziesięć dni temu Trudeau powiedział, że należy domagać się od Chin wyjaśnień w sprawie koronawirusa. Jest rzeczą wyjątkowo istotną, byśmy zrozumieli co się stało i postawili trudne pytania wszystkim powiązanym z problemem krajom, w tym Chinom. Jest to coś, co należy kontynuować - powiedział Trudeau podczas briefingu.

Ottawa cały czas ma w stosunkach z Pekinem nierozwiązany problem aresztowania w grudniu 2018 roku dwóch Kanadyjczyków, którym Chińczycy stawiają zarzuty działania na szkodę ChRL. Zatrzymani to były kanadyjski dyplomata Michael Kovrig, ekspert organizacji pozarządowej i Michael Spavor, zajmujący się m.in. ułatwianiem wymiany kulturalnej z Koreą Płn.

1 grudnia 2018 roku w Vancouver, na wniosek władz USA, zatrzymana została wiceprezes i córka założyciela koncernu telekomunikacyjnego Huawei Meng Wanzhou, podejrzana o łamanie amerykańskich sankcji nałożonych na Iran. Media wskazywały wówczas, że Chiny podjęły po tym wydarzeniu działania odwetowe wobec Kanady.

W połowie marca br. generał Jonathan Vance, szef kanadyjskiego sztabu generalnego, w wypowiedzi dla publicznego nadawcy CBC podkreślał, że „widział już dowody”, iż wdrażane są kampanie wymierzone przeciwko działaniom kanadyjskich instytucji państwowych, „aby każda decyzja, którą podejmujemy jako rząd, i jako członek sojuszu, wyglądała źle.”